Глава UFC: дата боя между Макгрегором и Мэйуэзером еще не назначена

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс «Ти- Мобайл Арена», расположенный в Лас-Вегасе (США, штат Невада), зарезервирован на 10 июня для проведения боя между спортсменами по правилам бокса. Однако по информации Уайта, стороны «еще очень далеки от соглашения», а дата боя «еще не назначена».

На счету 28-летнего ирландца 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 — нокаутом) и три поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. За бой с Нейтом Диасом 20 августа прошлого года ирландец получил рекордный гонорар в истории организации — около $3 млн.

40-летний Мэйуэзер, который является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн. В сентябре 2015 года американец завершил карьеру, но на прошлой неделе объявил о ее возобновлении ради боя с Макгрегором.