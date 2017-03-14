Польская организация KSW предложила провести бой Федору Емельяненко

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«Еще будучи в Японии, я предложил Джерри Миллену (вице-президент организации Rizin — прим. ТАСС) идею организовать бой Федора в KSW. Это было бы интересно», — сказал Левандовски.

Федор Емельяненко в настоящий момент выступает в организации Bellator, при этом его контракт не является эксклюзивным и позволяет проводить бои в других промоушенах. Дебютный поединок россиянина в Bellator с американцем Мэттом Митрионом был отменен после того, как в почках американского бойца были обнаружены камни.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. С того момента он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.

В KSW выступает один из сильнейших людей планеты, в прошлом известный «стронгмен» Мариуш Пудзяновский. Чемпионом польской организации является уроженец Грозного Мамед Халидов.