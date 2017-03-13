На турнире по MMA Shamrock FC соперники одновременно нокаутировали друг друга
На турнире по смешанным единоборствам Shamrock FC в США два бойца нокаутировали друг друга.
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Видимо, что-то случилось...
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Алан Васкес и Аксель Казарес нанесли друг другу сокрушительные удары в первом раунде, и оба оказались на полу. Однако Васкес сумел подняться раньше соперника, которому потребовалось время, чтобы прийти в себя, и потому победа досталась Васкесу.
Видео доступно на официальном канале Shamrock FC в YouTube.
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