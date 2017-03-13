На турнире по MMA Shamrock FC соперники одновременно нокаутировали друг друга

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Алан Васкес и Аксель Казарес нанесли друг другу сокрушительные удары в первом раунде, и оба оказались на полу. Однако Васкес сумел подняться раньше соперника, которому потребовалось время, чтобы прийти в себя, и потому победа досталась Васкесу.



Видео доступно на официальном канале Shamrock FC в YouTube.