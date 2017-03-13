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13 марта 2017, 19:16 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

На турнире по MMA Shamrock FC соперники одновременно нокаутировали друг друга

На турнире по смешанным единоборствам Shamrock FC в США два бойца нокаутировали друг друга.

На турнире по смешанным единоборствам Shamrock FC в США два бойца нокаутировали друг друга. Увеличить
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Алан Васкес и Аксель Казарес нанесли друг другу сокрушительные удары в первом раунде, и оба оказались на полу. Однако Васкес сумел подняться раньше соперника, которому потребовалось время, чтобы прийти в себя, и потому победа досталась Васкесу.

Видео доступно на официальном канале Shamrock FC в YouTube.
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