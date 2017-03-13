Представители Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона пока не могут договориться о бое в UFC
МОСКВА, 13 мар —
Р-Спорт. Стороны, представляющие интересы россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, пока не могут договориться о проведении нового боя в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщил в своем микроблоге Twitter журналист MMAFighting Ариэль Хэлвани.
Нурмагомедов и Фергюсон должны были драться за титул временного чемпиона UFC в легком весе вечером 4 марта в
«UFC на этой неделе пытался организовать бой Фергюсон — Хабиб, но ничего не получилось», — написал Хэлвани.
Ближайший турнир в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 210) пройдет 8 апреля. Таким образом, Нурмагомедов и Фергюсон в рамках UFC теперь встретятся не раньше 13 мая, когда состоится турнир UFC 211.
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