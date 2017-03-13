Представители Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона пока не могут договориться о бое в UFC

Нурмагомедов и Фергюсон должны были драться за титул временного чемпиона UFC в легком весе вечером 4 марта в Лас-Вегасе, но незадолго до встречи UFC объявил, что бой отменен из-за медицинских проблем у россиянина, связанных с регуляцией веса.

«UFC на этой неделе пытался организовать бой Фергюсон — Хабиб, но ничего не получилось», — написал Хэлвани.

Ближайший турнир в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC 210) пройдет 8 апреля. Таким образом, Нурмагомедов и Фергюсон в рамках UFC теперь встретятся не раньше 13 мая, когда состоится турнир UFC 211.