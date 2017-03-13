Шлеменко: Потасовка на боях в Дагестане пошла на пользу Минееву

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— Считаю, что массовая драка — сильно сказано. Массовая потасовка, может быть, но драки там не было. Просто люди друг друга успокаивали, хотя и очень эмоционально.

— То есть вы в произошедшем не видите ничего страшного?

— Выглядело это не совсем спортивно, но не забывайте, что произошел инцидент на любительском турнире по ММА, и его не показывали по федеральным каналам.

А на профессиональных турнирах ничего подобного не происходит. Такая проблема существовала, но давным-давно — теперь есть серьезная охрана, которая за всем следит, посторонние люди к рингу не подходят, поэтому на профессиональном уровне такого уже нет.

— То есть вы призываете не нагнетать обстановку вокруг случившегося?

— Конечно. Во-первых,

я не видел, чтобы там кого-то избили, ведь, по сути, кулаками, судя по видео, никто особо не махал.

Во-вторых, все быстро успокоились, пострадавших нет. Видать, люди просто разгорячились и друг с другом потолкались. Не вижу в этом ничего особенного.

— На ваш взгляд, это был всплеск эмоций со стороны болельщиков?

— Меня там не было, поэтому мне сложно об этом судить.

— А вы когда-нибудь оказывались в подобной ситуации или становились свидетелем подобных стычек?

— Был, но давным-давно, когда профессиональные бои только начинались. Тогда организаторы с такими проблемами сталкивались впервые и еще не имели необходимого опыта. Сейчас на профессиональных турнирах я такого не вижу, а на любительских бывает.

Вообще я считаю, было не так. После того, как бой был остановлен, представитель Дагестана Азиз Джуманиязов, который, судя по всему, выиграл этот бой, немного пнул соперника под «пятую точку».

Минееву, это, видать, не понравилось, и он налетел на соперника, попробовал его ударить. Правда, не знаю, что он хотел с ним сделать, но в результате только спровоцировал конфликт.

Поэтому считаю, что в большей степени инициатором конфликта был Минеев.

— Вы упомянули о том, что Джуманиязов, вставая, ударил соперника ногой. На ваш взгляд, он сделал это специально?

— Надо его спросить. По видео можно сделать вывод, что удар не был акцентированным. Конечно, он нанес удар не со всей силы, это бы скорее жест. И только он может объяснить, почему так поступил.

Многие часто забывают о том, что зрители со стороны видят не все, что происходит в самом бою. Бывает так, что люди друг другу что-то во время боя говорят, обзываются, щипаются, кусаются….

Поэтому надо Джуманиязова спросить, почему он это сделал, он лучше расскажет.

— Если бы вы оказались на месте Минеева, смогли бы сдержаться?

— Как он, точно не сделал бы.

— Как он — это ударить кулаком в лицо?

— Да он не попал бы по лицу, в том-то и дело. Это, конечно, мое мнение, но мне не понятно, зачем он вообще махнул, все равно и не ударил толком, после чего сразу развернулся и ушел в свой угол. Тут и началась потасовка.

Считаю, что если у Минеева были претензии, можно было поговорить или хотя бы… Ну, не так действовать — это точно.

— Результат боя в итоге аннулирован…

— Вот я и говорю,

это пошло на руку Минееву, потому что по ходу этого боя он проиграл.

— … а Джуманиязов и его команда «Dagestan fighters» дисквалифицированы. Справедливо ли это решение?

— Я считаю, что оно не совсем справедливо, конечно. Зачинщиками были оба спортсмена — один начал, другой продолжил. Поэтому в этой ситуации, по сути, больше пострадал тот, кто победил.

— Что вы могли бы сказать о Минееве, как о бойце?

— Ничего хорошего о нем рассказать не могу точно ни как о спортсмене, ни как о человеке. И больше о нем говорить не хочу.

— Нет ли у вас опасений, что от таких инцидентов, о которых узнает вся России, страдает репутация ММА?

— Имидж определенных людей, возможно, и страдает, но репутация ММА — нет.

Скажу больше. Меня вообще регулярно спрашивают, как часто дерутся в ММА, и я всегда отвечаю так:

посмотрите на футбол. Этот вид спорта вообще не подразумевает силовых единоборств, но между фанатами постоянно происходят стычки, и куда более жесткие, разве не так?

И при этом особых проблем в футболе-то нет. Мне кажется, что эта ситуация раздувается искусственно. Я посмотрел видео, потому что меня о нем спросили, и, если честно, массовой драки не увидел.

Я увидел массовую потасовку людей, которые недовольны друг другом. Покричали, немного потолкались, спокойно разошлись и все остались довольны.

Ни крови, ни увечий, никто не пострадал — по сути, ничего особенного и не произошло.

— На ваш взгляд, можно ли минимизировать количество таких инцидентов?

— Конечно. Посмотрите, как проводятся все крупные профессиональные российские турниры по ММА. Там вы такого не увидите, потому что там система безопасности отработана — больше двух-трех секундантов в угол к спортсмену не допускаются, посторонние люди к рингу не подходят. Поэтому стычек, когда люди массово оказываются на ринге, здесь не бывает.

Так что причина случившегося, на мой взгляд, в том, что где-то немного не досмотрели организаторы или федерация ММА Дагестана, может, охрану расставили не лучшим образом.

Но я могу их понять. В Дагестане между людьми такие отношения, близкие, поэтому получается, что на соревнования посмотреть приходят все, кто хотят. А как ограничивать? Не пускать?