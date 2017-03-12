Боец Минеев разочарован шумихой вокруг драки после поединка чемпионата Дагестана по ММА

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По завершении поединка Джуманиязов пнул ногой лежавшего на полу соперника. Минеев резко встал и ударил оппонента, после этого на ринг выскочили многочисленные болельщики соперников и произошла небольшая стычка. Впоследствии бойцы извинились друг перед другом, а Минеев сообщил в Instagram, что инцидент исчерпан.

«У нас такой вид спорта — эмоции зашкаливают, и то, что впоследствии было названо массовой дракой — это ложная информация, просто в ажиотаже каждый хотел оказаться в центре событий, — отметил Минеев. — Да, Азиз своим поступком не оставил мне выбора, но этот случай никак не повлиял на мое отношение к Дагестану. Более того, в настоящий момент мы остаемся в Махачкале, где продолжаем сбор. И мне неприятно, что на этой теме начали спекулировать».

Минеев уверен, что со временем они с Джуманиязовым будут вспоминать произошедшее с улыбкой, тем более, что соперник первым сделал шаг к примирению. «Практически сразу после этой ситуации Азиз сделал первым шаг к примирению, мы сразу пожали друг другу руки. Уверен, что вспоминать эту ситуацию мы будем с улыбкой — никаких личных обид», — сказал Минеев.