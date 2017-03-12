Конец Виторианской эпохи: Гастелум нокаутировал Белфорта

Без номерных турниров UFC и громких сюрпризов прочих организаций российскому фанату смешанных единоборств живётся довольно скучно. Хотя отмену боя Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона сильным мира ММА компенсировать ничем не удалось, всё же и в эти выходные истинным любителям боёв смешанного стиля было чем поживиться.

UFC Fight Night 106: Витор, перчаткам пора на гвоздь?

Дела у легендарного бразильского бойца, не раз претендовавшего на титул UFC в разных весовых категориях, идут из рук вон плохо. Начнём с прошедшего поединка. Во-первых, по габаритам Гастелум выглядел по меньшей мере килограммов на 10 тяжелее. Во-вторых, надо признать, что скорость реакции у Белфорта уже давно не та. Келвин сразу начал поддавливать соперника, вынуждая того реагировать и раскрываться. Бразилец провёл несколько комбинаций, даже попытался попасть по противнику коленом в прыжке, но особого дискомфорта от этого Гастелум не испытал.



Поняв, чего ожидать от оппонента, американец сам пошёл в атаку и буквально первой же серией снёс Витора с ног, однако Белфорт выдержал мощное добивание сверху и сумел вернуться в стойку. Во второй раз это у бразильца не вышло: пропустив удар справа, Белфорт застыл на месте, а после прилетевшей двойки и возвращения на канвас Джон Маккарти видел, что защищаться легендарный бразильский воин не в состоянии. Таким образом, уроженец Рио-де-Жанейро потерпел третье подряд поражение нокаутом и, вероятнее всего, покидает первую десятку рейтинга с мыслями о покупке гвоздя для перчаток.



Верится в это с трудом — Белфорт будет биться до самой старости, но на высоком уровне ему выступать всё труднее и труднее. Гастелум же одержал третью победу подряд и даже выразил желание побиться за титул, но при такой конкуренции в дивизионе о бое за пояс можно пока только мечтать.

Сёгун избил своего фаната



Перед боем Джан Вилланте признался, что является поклонником таланта Маурисью Руа, и в течение всего боя относился к сопернику с должным уважением, не форсируя события и позволяя Сёгуну атаковать самыми разными способами. Это всё лирика, а в действительности удивляло то, почему более молодой и быстрый Вилланте (ему 31 год, Руа — 35 лет) проявлял излишнюю осторожность в действиях, при этом довольно много пропуская. Казалось, что американец добровольно согласился играть по правилам знаменитого соперника, приняв за счастье саму возможность этого поединка.



Руа оказался менее сентиментальным и в третьем раунде решил положить конец театру незавершённых действий в исполнении соперника. Точно попав навстречу в челюсть при размене, бразилец провёл отличную серию по голове и корпусу, после которой добивание осталось лишь чистой формальностью. Благодаря третьей подряд победе Маурисью имеет отличные шансы стать одним из пяти лучших полутяжей, а Джан Вилланте упускает верный шанс войти в десятку.



В этот же вечер бразильская публика в Форталезе увидела красивейший по исполнению нокаут коленом в прыжке от Эдсона Барбозы, резко потушившего свет в глазах Бенейла Дариуша, результативную ничью по итогам боя Бэт Коррейя — Марион Рено, а также победу Алекса Оливейры, который во втором раунде «задушил» Тим Минса. Стоит отметить, что остаётся верным своим словам и Кевин Ли, вызвавший на бой Хабиба Нурмагомедова. Вслед за Магомедом Мустафаевым американец вынудил сдаться и Франсиско Триналдо. Что ж, если дерзкому борцу из США удастся выйти хотя бы на Рустама Хабилова, то бой обещает быть весьма интересным.

Алексахин подкосил Самурая



Если после противостояний с Шамилем Завуровым и Александром Шлеменко Ясубей Эномото в России известен достаточно широко, то о Николае Алексахине знают далеко не многие, хотя российский боец был в одном шаге от титула One FC в полусреднем весе, уступив Бену Аскрену. Про Эномото часто говорят как про бойца думающего, фактически шахматиста в клетке, который просчитывает шаги соперника наперёд и наносит удары по самым незащищённым позициям.



В Брянске у Швейцарского Самурая эта тактика не сработала: Алексахин с первых секунд начал отбивать ноги противника мощными лоукиками, в то же время хорошо двигаясь и выдерживая удобную для себя дистанцию. У Ясубея были неплохие шансы на атаку в концовке первого отрезка, когда Алексахин заметно подустал, но взвинчивать темп швейцарец не стал. В начале второго раунда россиянин очередным лоукиком сбил противника с ног, и после непродолжительной борьбы в партере Эномото сигнализировал о сдаче, объяснив это травмой ноги. По сути, бой закончился закономерно: швейцарец вновь сыграл роль гейткипера, эффектно проиграв новому проспекту, как это было в поединке против Владимира Минеева. Алексахин же теперь открыт для более серьёзных вызовов.

Чуть раньше экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Эммануэль Ньютон единогласным решением судей уступил Артуру Астахову, а Гаджимурад Хиромагомедов таким же образом одержал победу над Георги Лобжанидзе из Грузии. Кроме того, был объявлен и следующий соперник Виталия Минакова. Им станет бразилец Антонью Силва, недавно уступивший Ивану Штыркову. Бой должен состояться в рамках одного из турниров Fight Nights в июне. Иными словами, неразбериха с Bellator продолжается, а после боя с Ди-Джеем Линдерманом поединок против Бигфута должен стать для Виталия настоящим испытанием.