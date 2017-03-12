Белфорт хочет завершить карьеру на июньском турнире в Рио

На этот раз 39-летний боец уступил техническим нокаутом Келвину Гастелуму в рамках турнира UFC Fight Night 106.



После завершения неудачной встречи ветеран заявил, что хотел бы завершить карьеру предстоящим летом, а сделать это бразилец планирует 3 июня на турнире UFC 212 в Рио. Главным событием этого шоу станет поединок Жозе Альдо — Макс Холлоуэй.

«У меня есть ещё один бой по контракту, и я бы очень хотел провести его в Рио. Поражения — часть нашей работы, сегодняшний вечер был не лучшим для меня. Сейчас я действительно хочу завершить свою профессиональную карьеру», — приводит слова Белфорта Sherdog.