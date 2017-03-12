Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29048139/
12 марта 2017, 15:06 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Белфорт хочет завершить карьеру на июньском турнире в Рио

Бывший чемпион UFC Витор Белфорт сегодня ночью потерпел четвёртое кряду поражение в октагоне.

На этот раз 39-летний боец уступил техническим нокаутом Келвину Гастелуму в рамках турнира UFC Fight Night 106.

После завершения неудачной встречи ветеран заявил, что хотел бы завершить карьеру предстоящим летом, а сделать это бразилец планирует 3 июня на турнире UFC 212 в Рио. Главным событием этого шоу станет поединок Жозе Альдо — Макс Холлоуэй.
«У меня есть ещё один бой по контракту, и я бы очень хотел провести его в Рио. Поражения — часть нашей работы, сегодняшний вечер был не лучшим для меня. Сейчас я действительно хочу завершить свою профессиональную карьеру», — приводит слова Белфорта Sherdog.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Габдуллин: Просмотр видео боя ММА в Дагестане показал, что ситуация была раздута

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Просмотр видеозаписи вызвавшего общественный резонанс поединка открытого чемпионата Дагестана по ММА между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым показал, что массовой драки не было, ситуация была чрезмерно раздута, заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»