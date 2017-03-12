Габдуллин: Просмотр видео боя ММА в Дагестане показал, что ситуация была раздута

В бою между Минеевым и Джуманиязовым последний ударил ногой соперника после остановки боя. В ответ Минеев ударил дагестанца кулаком по голове. Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив столкновение. После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки. Результат поединка был аннулирован, Джуманиязов и команда бойца Dagestan fighters дисквалифицированы.

«Я обзвонил всех, кто находился в зале, и выяснил — никакой массовой драки не было, ситуация раздута, — сказал по телефону Габдуллин. — Мне показали видео со стороны главного судьи соревнований — бойцы немного сцепились, но это был только всплеск эмоций. Причем первыми на ринг запрыгнули секунданты, чтобы успокоить и развести ребят, а потом представители службы безопасности. Поэтому они быстро среагировали на ситуацию и все остановили. Это был не конфликт, и назвать это даже потасовкой будет некорректно».

«Сроки дисквалификации Джуманиязова пока не определены, мы это сделаем позднее, — продолжил собеседник агентства. — А с Минеевым будет проведена беседа — ведь все спровоцировал не он. И я полностью согласен с решением, которое приняли сразу на месте главный судья соревнований и организаторы данного мероприятия. У нас здоровое соперничество есть только на ринге, а после боя все мы друзья, с уважением относимся друг к другу и протягиваем руку помощи, если это необходимо».