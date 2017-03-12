Участник скандального боя в Дагестане Джуманиязов хочет провести реванш с Минеевым
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участник скандального боя на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам Азиз Джуманиязов хочет провести реванш с Владимиром Минеевым. Об этом он сообщил ТАСС.
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Бой между Владимиром Минеевым и Джуманиязовым, состоявшийся в субботу, завершился массовой потасовкой. Впоследствии бойцы извинились друг перед другом, а Минеев сообщил в Instagram, что инцидент исчерпан. Позднее союз ММА России принял решение дисквалифицировать Джуманиязова, его команду Dagestan fighters, а также аннулировать результат боя.
«Это решение судей дисквалифицировать меня, не хочу его оспаривать. Но по поводу реванша — готов доказать, что могу выиграть его и на профессиональном ринге. И что моя победа не случайность», — сказал Джуманиязов.
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