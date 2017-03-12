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12 марта 2017, 12:46 | Летние: Единоборства | ТАСС

Участник скандального боя в Дагестане Джуманиязов дисквалифицирован

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участник скандального боя на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам Азиз Джуманиязов дисквалифицирован. Об этом сообщил первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в заявлении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

По словам первого <nobr>вице-президента</nobr> Союза ММА России Радмира Габдуллина никакой массовой драки между зрителями по окончанию боя Минеев — Джуманиязов не было. Увеличить
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Бой между Владимиром Минеевым и Джуманиязовым, состоявшийся в субботу, завершился массовой потасовкой. По завершении поединка Джуманиязов пнул ногой лежачего на полу соперника. Минеев резко встал и ударил оппонента, после этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка. Впоследствии бойцы извинились друг перед другом, а Минеев сообщил в Instagram, что инцидент исчерпан.

«Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду “Dagestan fighters”, также аннулировал результат боя», — говорится в заявлении.

«Никакой “массовой драки” между зрителями по окончанию боя Минеев — Джуманиязов на открытом чемпионате Дагестана по ММА не было. Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился. Сами бойцы извинились друг перед другом и пожали руки», — добавил Габдуллин.

Судьей боя был президент Федерации ММА Дагестана Шамиль Алибатыров.
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Габдуллин: Союз ММА России примет серьезное решение по скандальному бою в Дагестане

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Союз ММА России намерен принять серьезное и взвешенное решение по скандальному бою в рамках открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам, но для этого необходимо тщательно изучить официальную видеозапись поединка, заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент организации Радмир Габдуллин.
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