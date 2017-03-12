Участник скандального боя в Дагестане Джуманиязов дисквалифицирован

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Бой между Владимиром Минеевым и Джуманиязовым, состоявшийся в субботу, завершился массовой потасовкой. По завершении поединка Джуманиязов пнул ногой лежачего на полу соперника. Минеев резко встал и ударил оппонента, после этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка. Впоследствии бойцы извинились друг перед другом, а Минеев сообщил в Instagram, что инцидент исчерпан.

«Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду “Dagestan fighters”, также аннулировал результат боя», — говорится в заявлении.

«Никакой “массовой драки” между зрителями по окончанию боя Минеев — Джуманиязов на открытом чемпионате Дагестана по ММА не было. Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился. Сами бойцы извинились друг перед другом и пожали руки», — добавил Габдуллин.

Судьей боя был президент Федерации ММА Дагестана Шамиль Алибатыров.