Участник скандального боя в Дагестане Джуманиязов дисквалифицирован
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Участник скандального боя на открытом чемпионате Дагестана по смешанным единоборствам Азиз Джуманиязов дисквалифицирован. Об этом сообщил первый
вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин в заявлении, которое оказалось в распоряжении ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой между Владимиром Минеевым и Джуманиязовым, состоявшийся в субботу, завершился массовой потасовкой. По завершении поединка Джуманиязов пнул ногой лежачего на полу соперника. Минеев резко встал и ударил оппонента, после этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка. Впоследствии бойцы извинились друг перед другом, а Минеев сообщил в Instagram, что инцидент исчерпан.
«Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду “Dagestan fighters”, также аннулировал результат боя», — говорится в заявлении.
«Никакой “массовой драки” между зрителями по окончанию боя Минеев — Джуманиязов на открытом чемпионате Дагестана по ММА не было. Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился. Сами бойцы извинились друг перед другом и пожали руки», — добавил Габдуллин.
Судьей боя был президент Федерации ММА Дагестана Шамиль Алибатыров.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter