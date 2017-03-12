Габдуллин: Союз ММА России примет серьезное решение по скандальному бою в Дагестане

В Дагестане во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА произошла массовая драка. В поединке между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, последний ударил ногой соперника после остановки боя. В ответ Минеев ударил дагестанца кулаком по голове. Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив драку. После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки.

«Руководство Союза ММА России примет серьезное и взвешенное решение по участникам боя в Дагестане, — сказал в телефонном разговоре Габдуллин. — Но для этого нам надо тщательно просмотреть не только запись с камеры телефона, а официальное видео боя».