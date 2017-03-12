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12 марта 2017, 12:16 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Габдуллин: Союз ММА России примет серьезное решение по скандальному бою в Дагестане

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Союз ММА России намерен принять серьезное и взвешенное решение по скандальному бою в рамках открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам, но для этого необходимо тщательно изучить официальную видеозапись поединка, заявил агентству «Р-Спорт» первый вице-президент организации Радмир Габдуллин.

В Дагестане во время боя в рамках открытого чемпионата по ММА произошла массовая драка. В поединке между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, последний ударил ногой соперника после остановки боя. В ответ Минеев ударил дагестанца кулаком по голове. Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив драку. После инцидента спортсмены принесли друг другу извинения и пожали руки.

«Руководство Союза ММА России примет серьезное и взвешенное решение по участникам боя в Дагестане, — сказал в телефонном разговоре Габдуллин. — Но для этого нам надо тщательно просмотреть не только запись с камеры телефона, а официальное видео боя».
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МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Союз ММА рассмотрит инцидент с массовой дракой, произошедшей в субботу после поединка между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым на турнире в Дагестане. Об этом ТАСС заявил вице-президент Союза ММА Борис Бурзиев.
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