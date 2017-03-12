Союз ММА разберет инцидент с массовой дракой на турнире в Дагестане

Сразу по окончании боя, прошедшего в рамках открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам, Джуманиязов пнул ногой Минеева, оппонент резко встал и ударил Джуманиязова в голову. После этого болельщики спортсменов выскочили на ринг. Видео произошедшего попало в сеть.

«Союз ММА чутко реагирует на подобные ситуации, и данный инцидент, безусловно, без внимания не останется — мы разберем, почему так произошло, — подчеркнул Бурзиев. — Пока все, что мы видели — это видео произошедшего, самое главное, что пострадавших нет. Спортсмены после боя пообщались, помирились, и фотография их рукопожатия есть в сети».

Минеев написал в своем аккаунте в соцсети, что инцидент исчерпан, в нем «поставлена точка». Также боец от лица всей своей команды выразил благодарность федерации СБЕ Дагестана за «возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом».