Союз ММА разберет инцидент с массовой дракой на турнире в Дагестане
МОСКВА, 12 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Союз ММА рассмотрит инцидент с массовой дракой, произошедшей в субботу после поединка между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым на турнире в Дагестане. Об этом ТАСС заявил
вице-президент Союза ММА Борис Бурзиев.
Сразу по окончании боя, прошедшего в рамках открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам, Джуманиязов пнул ногой Минеева, оппонент резко встал и ударил Джуманиязова в голову. После этого болельщики спортсменов выскочили на ринг. Видео произошедшего попало в сеть.
«Союз ММА чутко реагирует на подобные ситуации, и данный инцидент, безусловно, без внимания не останется — мы разберем, почему так произошло, — подчеркнул Бурзиев. — Пока все, что мы видели — это видео произошедшего, самое главное, что пострадавших нет. Спортсмены после боя пообщались, помирились, и фотография их рукопожатия есть в сети».
Минеев написал в своем аккаунте в соцсети, что инцидент исчерпан, в нем «поставлена точка». Также боец от лица всей своей команды выразил благодарность федерации СБЕ Дагестана за «возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом».
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