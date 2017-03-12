Легенда ММА бразилец Витор Белфорт потерпел третье поражение подряд
Бывший чемпион UFC бразилец Витор Белфорт (25−14) потерпел третье поражение подряд. На этот раз он уступил американцу Келвину Гастелуму (14−2), передает vRINGe.com.
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Видимо, что-то случилось...
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Бой в среднем весе стал главным событием турнира UFC Fight Night 106.
Белфорт не скрывал решительных намерений с самого начала поединка, при первом удобном случае переходя в жесткие атаки. Однако Гастелум действовал спокойно и хладнокровно, не теряясь даже после пропущенных «оплеух», и в итоге улучил момент для собственного спурта. Пропустив пару ударов в голову, Витор оказался в нокдауне и был вынужден принять на себя добивание соперника, но сумел выдержать, поднялся и продолжил сопротивление.
Не надолго. Буквально следующая атака (с перерывом на попытку Белфорта переломить ход боя) Гастелума вновь опрокинула бразильца на спину, и на этот раз рефери решил остановить поединок.
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