Легенда ММА бразилец Витор Белфорт потерпел третье поражение подряд

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бой в среднем весе стал главным событием турнира UFC Fight Night 106.

Белфорт не скрывал решительных намерений с самого начала поединка, при первом удобном случае переходя в жесткие атаки. Однако Гастелум действовал спокойно и хладнокровно, не теряясь даже после пропущенных «оплеух», и в итоге улучил момент для собственного спурта. Пропустив пару ударов в голову, Витор оказался в нокдауне и был вынужден принять на себя добивание соперника, но сумел выдержать, поднялся и продолжил сопротивление.

Не надолго. Буквально следующая атака (с перерывом на попытку Белфорта переломить ход боя) Гастелума вновь опрокинула бразильца на спину, и на этот раз рефери решил остановить поединок.