Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29045180/
12 марта 2017, 1:17 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Бой с участием Владимира Минеева закончился массовой потасовкой

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев в рамках тренировочного сбора в Дагестане принял участие в чемпионате по ММА среди любителей. Соперником Минеева стал дагестанец Азиз Джуманиязов.

Российский боец смешанного стиля Владимир <span class=error>Минеев</span> в рамках тренировочного сбора в Дагестане принял участие в чемпионате по <span class=error>ММА</span> среди любителей. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда, Джуманиязов, поднимаясь, лягнул соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители и началась массовая потасовка.

Клуб ММА «Горец» впоследствии на своей странице «ВКонтакте прокомментировал инцидент так: «Иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций, не всегда возобладают над собой. Такой случай произошел сегодня на открытом чемпионате Дагестана союза ММА, в поединке между известным российским бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым, и нашим земляком Азизом Джуманиязовым. По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен пнул ногой Минеева, и отходил. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка. Потихоньку смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»