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11 марта 2017, 16:24 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Макгрегор 9 мая приедет в Москву

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор приедет в Москву 9 мая.

Чемпион UFC в лёгком весе <span class=error>Конор</span> Макгрегор приедет в Москву 9 мая. Увеличить
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Это будет первый визит ирландского бойца смешанного стиля в Россию, сообщает Life.

Ранее ходили слухи о возможном бое Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым в первом в истории турнире UFC в России. Однако для встречи с Макгрегором россиянину нужно было побеждать Тони Фергюсона 4 марта. Этот поединок сорвался, так как Нурмагомедов попал в больницу с проблемами с печенью из-за экстремальной сгонки веса.

Боссы UFC неоднократно говорили о возможности проведения шоу в России, но конкретных планов не называли.
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