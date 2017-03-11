Макгрегор 9 мая приедет в Москву
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор приедет в Москву 9 мая.
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Это будет первый визит ирландского бойца смешанного стиля в Россию, сообщает Life.
Ранее ходили слухи о возможном бое Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым в первом в истории турнире UFC в России. Однако для встречи с Макгрегором россиянину нужно было побеждать Тони Фергюсона 4 марта. Этот поединок сорвался, так как Нурмагомедов попал в больницу с проблемами с печенью
Боссы UFC неоднократно говорили о возможности проведения шоу в России, но конкретных планов не называли.
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