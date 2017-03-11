Боец Минеев проведет реванш с бразильцем Фалькао 21 апреля во Владивостоке
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Известный российский боец Владимир Минеев 21 апреля во Владивостоке проведет бой- реванш с бразильцем Майкелем Фалькао. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе компании Fight Nights.
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«Реванш Фалькао и Минеева пройдет 21 апреля», — сказал собеседник агентства.
Минеев проиграл Фалькао решением судей в декабре прошлого года. Всего в активе россиянина восемь побед и одно поражение в ММА.
Фалькао, известный своими выступлениями в организациях Bellator, KSW и М-1, одержал 37 побед и потерпел девять поражений.
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