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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29037371/
10 марта 2017, 20:28 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Казахстанские дзюдоисты остались без медалей в первый день турнира «Большой шлем» в Баку

В Баку завершился первый день международного турнира «Grand Slam» в котором участвует 183 спортсмена из 31 страны. В Первый день на татами вышли 7 дзюдоистов из Казахстана.

Соревнования проходили в 5 категориях: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 60 кг, 66 кг.

Гусман Кыргызбаев стал пятым на международном турнире «Grand Slam» в весовой категории до 60 килограммов.

При первой встрече Гусман иппоном выиграл у Шабу Сзабо из Венгрии, во втором поединке одержал победу над хозяином татами Орханом Сафаровым в голден скоре. В полуфинале Гусман встретился с Тору Шишиме, но, к сожалению, японец не дал ему выйти на финал. В утешительной схватке Гусман боролся с Яниславом Герчевым и в голден скоре проиграл с иппоном. В итоге, Гусман Кыргызбаев стал пятым на международном турнире «Grand Slam» в Баку.

Севара Нышанбаева, выступающая в весовой категории до 57 кг так же стала пятой на турнире «Большого Шлема» в Баку.

Нышанбаева в первой схватке выиграла с иппоном Лейлу Шахину из Азербайджана и вышла на полуфинал. В полуфинальной схватке ее соперница Лиен Чен-Линге одержала победу. В утешительном поединке наша спортсменка проиграла с иппоном Леви Тимну Нельсон.

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