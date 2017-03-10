Казахстанские дзюдоисты остались без медалей в первый день турнира «Большой шлем» в Баку

Соревнования проходили в 5 категориях: 48 кг, 52 кг, 57 кг, 60 кг, 66 кг.



Гусман Кыргызбаев стал пятым на международном турнире «Grand Slam» в весовой категории до 60 килограммов.



При первой встрече Гусман иппоном выиграл у Шабу Сзабо из Венгрии, во втором поединке одержал победу над хозяином татами Орханом Сафаровым в голден скоре. В полуфинале Гусман встретился с Тору Шишиме, но, к сожалению, японец не дал ему выйти на финал. В утешительной схватке Гусман боролся с Яниславом Герчевым и в голден скоре проиграл с иппоном. В итоге, Гусман Кыргызбаев стал пятым на международном турнире «Grand Slam» в Баку.



Севара Нышанбаева, выступающая в весовой категории до 57 кг так же стала пятой на турнире «Большого Шлема» в Баку.



Нышанбаева в первой схватке выиграла с иппоном Лейлу Шахину из Азербайджана и вышла на полуфинал. В полуфинальной схватке ее соперница Лиен Чен-Линге одержала победу. В утешительном поединке наша спортсменка проиграла с иппоном Леви Тимну Нельсон.