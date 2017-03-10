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10 марта 2017, 18:37 | Летние: Единоборства | ТАСС

Сергей Харитонов 15 июня проведет бой в Китае в организации М-1

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Сергей Харитонов проведет бой 15 июня в китайском Харбине в рамках организации М-1. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Харитонов проведет поединок в Харбине 15 июня в рамках Российско-китайского ЭКСПО», — сообщил собеседник агентства.

Харитонов в настоящий момент имеет действующий контракт с организацией Bellator. Ближайший поединок спортсмен проведет 31 марта против американца Чейза Гормли.

Всего на счету 36-летнего Харитонова 23 победы и шесть поражений в ММА.
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