Сергей Харитонов 15 июня проведет бой в Китае в организации М-1
МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Известный российский боец ММА Сергей Харитонов проведет бой 15 июня в китайском Харбине в рамках организации М-1. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе компании.
«Харитонов проведет поединок в Харбине 15 июня в рамках
Харитонов в настоящий момент имеет действующий контракт с организацией Bellator. Ближайший поединок спортсмен проведет 31 марта против американца Чейза Гормли.
Всего на счету 36-летнего Харитонова 23 победы и шесть поражений в ММА.
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