Сергей Харитонов 15 июня проведет бой в Китае в организации М-1

«Харитонов проведет поединок в Харбине 15 июня в рамках Российско-китайского ЭКСПО», — сообщил собеседник агентства.

Харитонов в настоящий момент имеет действующий контракт с организацией Bellator. Ближайший поединок спортсмен проведет 31 марта против американца Чейза Гормли.

Всего на счету 36-летнего Харитонова 23 победы и шесть поражений в ММА.