Фергюсон назвал Нурмагомедова толстяком и посоветовал ему похудеть
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон прокомментировал ситуацию с ухудшением состояния здоровья россиянина Хабиба Нурмагомедова, экстренно сгонявшего вес к их несостоявшемуся в рамках шоу UFC 209 бою. Слова американца приводят «Известия».
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«Я выступаю в своей весовой категории, а вот вашему парню стоило бы уйти в категорию выше. Он — толстяк. Я слышал, что его вес в обычной жизни около 88 килограммов, а перед боем ему приходится сгонять 18 килограммов, чтобы попасть в категории легковесов (до 70 килограммов)», — заявил Фергюсон.
Американец посоветовал Нурмагомедову выступать в полусредней весовой категории (до 77 килограммов). «Подобными сгонками веса он просто угробит себя! Мое мнение — Хабибу нужно либо худеть, либо менять весовую категорию», — подытожил Фергюсон.
Шоу UFC 209 прошло в
Решение о будущем Нурмагомедова в UFC до сих пор не принято.
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