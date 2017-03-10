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10 марта 2017, 0:00 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Дуэли взглядов участников турнира UFC Fight Night: Белфорт — Гастелум

10 марта в бразильском городе Форталеза прошла конференция, посвященная турниру UFC Fight Night 106, который пройдет 11 марта.

В главном бою вечера ветеран Витор Белфон будет драться с молодым проспектом Келвином Гастелумом. В рамках этого же турнира состоится еще одно интересное противостояние — бывший чемпион полутяжелом весе (93 кг) Маурисио Руа против американца Джиана Вилланте.
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