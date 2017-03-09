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9 марта 2017, 22:22 | Летние: Единоборства | Sports.kz

«Семь побед из семи». С кем Хамитов будет драться за титул чемпиона мира

21 апреля во Владивостоке казахстанский боец ММА Куат Хамитов оспорит в бою с россиянином Магомедсайгидом Алибековым пояс чемпиона мира в легчайшем весе (до 70,3 килограмма) по версии Fight Nights, сообщает Sports.kz.

21 апреля во Владивостоке казахстанский боец <span class=error>ММА</span> <span class=error>Куат</span> <span class=error>Хамитов</span> оспорит в бою с россиянином Магомедсайгидом Алибековым пояс чемпиона мира в легчайшем весе (до 703 килограмма) по версии Fight Nights сообщает Sports.kz. Увеличить
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Алибеков — МКМС по армейскому рукопашному бою, МС по ММА, двукратный чемпион Вооруженных сил РФ по армейскому рукопашному бою, чемпион СНГ по армейскому рукопашному бою, чемпион ДВФО по ММА, серебряный призер России по грепплингу.

Если сравнивать антропометрические данные бойцов, то Хамитов на пять сантиметров ниже Алибекова — 173 против 178; весят они одинаково — по 70 килограммов. Магомедсайгид на два года младше Куата — ему 27 лет.

Алибеков выступает в профессионалах с мая 2014 года. С тех пор он провел 7 боев и во всех победил. Статистика Хамитова, выступающего в профи с мая 2011-го — 17−4−1.

Алибеков уже успел завоевать чемпионский пояс Fight Nights в декабре прошлого года, решением победив азербайджанца Наримана Аббасова.

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