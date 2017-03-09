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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29024087/
9 марта 2017, 20:53 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Дэниэль Кормье: Я и Джон Джонс — лучшие бойцы полутяжелого дивизиона

Как заявил чемпион UFC в полутяжелом весе (93 кг) Дэниэль Кормье, 10 апреля он снова победит претендента № 1 Энтони Джонсона.

«Вспомните, последний раз, когда претендента изображали таким крупным, это был бой Рафаэля дос Аньоса и Дональда Серроне, и Рафаэль победил в первом раунде. В реальном мире Энтони Джонсон просто недостаточно хорош, чтобы победить меня. Он не сделает этого. Я снова побью его 10 апреля. Потом он продолжит бить всех остальных бойцов дивизиона, потому что он достаточно хорош для этого. Но Энтони Джонсон не побьет Джона Джонса, и не побьет меня, — сказал Кормье. — В полусреднем весе он был крут и некоторых нокаутировал. В полутяжелом дивизионе он является третьим бойцом мира, и стыдится нечему».
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