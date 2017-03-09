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9 марта 2017, 18:16 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Ротуэлл заподозрен в употреблении допинга, бой с Вердумом может сорваться

Боец тяжёлого дивизиона UFC Бен Ротуэлл заподозрен в употреблении запрещённых препаратов.

Антидопинговое агентство USADA информировало бойца о возможном нарушении правил, исходя из результатов пробы, сданной им 6 февраля, сообщает официальный сайт UFC.

Теперь USADA, заведующая антидопинговой программой UFC, проведёт полное расследование этого дела.

У Ротуэлла был запланирован поединок с экс-чемпионом UFC Фабрисью Вердумом на турнире UFC 211 13 мая. Теперь поединок может оказаться под угрозой срыва.
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