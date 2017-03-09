Ротуэлл заподозрен в употреблении допинга, бой с Вердумом может сорваться
Боец тяжёлого дивизиона UFC Бен Ротуэлл заподозрен в употреблении запрещённых препаратов.
Антидопинговое агентство USADA информировало бойца о возможном нарушении правил, исходя из результатов пробы, сданной им 6 февраля, сообщает официальный сайт UFC.
Теперь USADA, заведующая антидопинговой программой UFC, проведёт полное расследование этого дела.
У Ротуэлла был запланирован поединок с
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