Ротуэлл заподозрен в употреблении допинга, бой с Вердумом может сорваться

Антидопинговое агентство USADA информировало бойца о возможном нарушении правил, исходя из результатов пробы, сданной им 6 февраля, сообщает официальный сайт UFC.



Теперь USADA, заведующая антидопинговой программой UFC, проведёт полное расследование этого дела.



У Ротуэлла был запланирован поединок с экс-чемпионом UFC Фабрисью Вердумом на турнире UFC 211 13 мая. Теперь поединок может оказаться под угрозой срыва.