Макгрегор: Хочу показать боссам UFC, сколько они мне должны
Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор считает, что организация недостаточно хорошо ему платит. По мнению ирландца, он внёс большой вклад в продажу UFC за $ 4,2 млрд в прошлом году и хочет получить свою долю за это.
«Я хочу обсудить то, сколько я стою. Хочу показать им свою аналитику с глаза на глаз и сказать: “Вот сколько вы мне должны. Заплатите”. А потом мы поговорим. Это был бы очень жирный чек. Может, меня заинтересовали бы акции или
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