Макгрегор: Хочу показать боссам UFC, сколько они мне должны

«Я хочу обсудить то, сколько я стою. Хочу показать им свою аналитику с глаза на глаз и сказать: “Вот сколько вы мне должны. Заплатите”. А потом мы поговорим. Это был бы очень жирный чек. Может, меня заинтересовали бы акции или что-то ещё. Я просто дам им знать, что хочу чего-то ещё», — приводит слова Макгрегора MMA Weekly.