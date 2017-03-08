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8 марта 2017, 21:09 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Макгрегор: Хочу показать боссам UFC, сколько они мне должны

Чемпион UFC в лёгком весе Конор Макгрегор считает, что организация недостаточно хорошо ему платит. По мнению ирландца, он внёс большой вклад в продажу UFC за $ 4,2 млрд в прошлом году и хочет получить свою долю за это.

«Я хочу обсудить то, сколько я стою. Хочу показать им свою аналитику с глаза на глаз и сказать: “Вот сколько вы мне должны. Заплатите”. А потом мы поговорим. Это был бы очень жирный чек. Может, меня заинтересовали бы акции или что-то ещё. Я просто дам им знать, что хочу чего-то ещё», — приводит слова Макгрегора MMA Weekly.
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