Анастасия Янькова проведет следующий бой в Bellator 8 апреля в Турине
МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Анастасия Янькова проведет следующий поединок в Bellator 8 апреля в Турине. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Вадим Корнилов.
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«В апреле планируется бой в Турине. Соперника пока нет», — сказал Корнилов.
Янькова является победительницей Кубка России по тайскому боксу, в ее активе 11 профессиональных поединков по К-1. В ММА спортсменка провела четыре боя (два — в рамках Bellator) и во всех одержала победы.
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