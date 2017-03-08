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8 марта 2017, 12:20 | Летние: Единоборства | ТАСС

Анастасия Янькова проведет следующий бой в Bellator 8 апреля в Турине

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Анастасия Янькова проведет следующий поединок в Bellator 8 апреля в Турине. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменки Вадим Корнилов.

Янькова является победительницей Кубка России по тайскому боксу в ее активе 11 профессиональных поединков по К-1. Увеличить
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«В апреле планируется бой в Турине. Соперника пока нет», — сказал Корнилов.

Янькова является победительницей Кубка России по тайскому боксу, в ее активе 11 профессиональных поединков по К-1. В ММА спортсменка провела четыре боя (два — в рамках Bellator) и во всех одержала победы.
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