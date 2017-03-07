Тони Фергюсон: Хабиб за пару дней до боя ел тирамису. Это непрофессионально

О СВОЕЙ ПОДГОТОВКЕ К ПОЕДИНКУ

Турнир UFC 209 состоялся в воскресенье в Лас-Вегасе. Бой Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон должен был состояться перед главным поединком шоу между Тайроном Вудли и Стивеном Томпсоном. За три часа до официального взвешивания Хабиб попал в больницу из-за плохого самочувствия. Врачи запретили россиянину драться из-за неправильно и аномальной сгонки веса.

— Хабиб очень много всего говорил перед поединком. То, что случилось — это непрофессионализм не только его, но и тренерского штаба российского бойца. Я же спокойно ждал поединка, готовился изо всех сил. Чувствовал во время подготовки себя не очень хорошо. У меня болела права сторона тела, спина. Но я же не жаловался. Мне оставалось скинуть несколько килограмм за день до взвешивания. Утром я избавился от лишнего. Мне было плохо. Самочувствие ужасное. Но свою работу я выполнил. Я пришел на взвешивание, встал на весы — все было отлично. Я уложился в рамки. Потом пришел в отель и пытался уснуть.

ОБ ОТМЕНЕ БОЯ

— Мне удалось задремать. Но ненадолго. Пришли менеджер и моя жена. Я ничего не понял. Они сказали мне: «Присядь и послушай». Честно говоря, я испугался. Думал, что кто-то умер или случилось неладное. А они мне говорят, что Хабиб Нурмагомедов попал в больницу. Ну и что? Подумаешь он в больнице, что тут такого? И не думал, что бой отменят. Полностью расслабился и продолжил отдыхать. Но когда пришла официальная информация, что поединок отменили… я был полнейшем шоке.

О ТОМ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Действующий чемпион UFC ирландец Конор Макгрегор взял паузу в своей карьере. В «клетку» он вернется не раньше лета 2017-го года. О том, будет ли перенесен поединок Хабиба и Тони, пока неизвестно. Ранее «Советский спорт» выявил четыре варианта продолжения этой истории.