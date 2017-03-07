Менеджер: Александр Емельяненко не может проводить бои за границей
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Известный российский боец Александр Емельяненко не может проводить бои за границей России по условиям освобождения. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсмена Полина Емельяненко.
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Ранее боец подписал контракт на три боя с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA).
«Александр не может выезжать за пределы России по условиям освобождения», — сказала Емельяненко.
Александр Емельяненко — брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 — досрочно) и потерпел семь поражений.
Емельяненко в конце ноября 2016 года вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.
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