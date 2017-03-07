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7 марта 2017, 9:11 | Летние: Единоборства | ТАСС

Менеджер: Александр Емельяненко не может проводить бои за границей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Известный российский боец Александр Емельяненко не может проводить бои за границей России по условиям освобождения. Об этом ТАСС сообщила менеджер спортсмена Полина Емельяненко.

Как рассказала ТАСС Полина Емельяненко по условиям освобождения спортсмену запрещено выезжать за пределы страны. Увеличить
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Ранее боец подписал контракт на три боя с лигой World fighting championship Akhmat (WFCA).

«Александр не может выезжать за пределы России по условиям освобождения», — сказала Емельяненко.

Александр Емельяненко — брат бойца ММА Федора Емельяненко. Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 — досрочно) и потерпел семь поражений.

Емельяненко в конце ноября 2016 года вышел из Борисоглебской колонии Воронежской области, где отбывал срок за насильственные действия сексуального характера.
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Менеджер Нурмагомедова предположил, что россиянин сможет провести бой в мае

Менеджер Нурмагомедова предположил, что россиянин сможет провести бой в мае

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, чей поединок против американца Тони Фергюсона за звание «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) был отменен, предположил, что россиянин может провести бой в рамках турнира UFC 211, который пройдет 13 мая в Далласе (штат Техас, США). Слова Али Абдель-Азиза приводит ММАfighting.com.
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