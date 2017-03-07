Менеджер Нурмагомедова предположил, что россиянин сможет провести бой в мае
МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, чей поединок против американца Тони Фергюсона за звание «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) был отменен, предположил, что россиянин может провести бой в рамках турнира UFC 211, который пройдет 13 мая в Далласе (штат Техас, США). Слова Али
Абдель-Азиза приводит ММАfighting.com.
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Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 5 марта на турнире UFC 209 в
«Он (Нурмагомедов) точно не выступит на UFC 210 в апреле в Баффало. Пока еще я не разговаривал с ним о
Менеджер также объяснил, почему было принято решение увезти бойца в госпиталь, не сообщив об инциденте в медицинскую службу UFC. «В 3:45 утра я зашел в комнату, где Хабиб изнемогал от боли. Я сразу запаниковал, первое что я хотел сделать — помочь ему. Я думал вызвать службу 911, но понял, что мы можем сами его отвезти. Глава UFC Дэйна Уайт прав, обвиняя нас в том, что мы не сообщили в медицинскую службу организации, но в 4 утра я не знал к кому обратиться», — отметил
28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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