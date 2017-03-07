Менеджер Нурмагомедова предположил, что россиянин сможет провести бой в мае

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. На кону поединка стоял титул «временного» чемпиона UFC в легком весе, что в перспективе давало победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

«Он (Нурмагомедов) точно не выступит на UFC 210 в апреле в Баффало. Пока еще я не разговаривал с ним о каких-либо предстоящих поединках. Вариант выступления в Далласе возможен, но стоит учитывать, что Хабиб не собирается драться в месяц рамадан (месяц обязательного для мусульман поста — прим. ТАСС), который начнется 26 мая. Так что вариант с боем в мае может быть, но его здоровье и благополучие для меня важнее любых заработков», — сказал Абдель-Азиз в эфире шоу The MMA Hour.

Менеджер также объяснил, почему было принято решение увезти бойца в госпиталь, не сообщив об инциденте в медицинскую службу UFC. «В 3:45 утра я зашел в комнату, где Хабиб изнемогал от боли. Я сразу запаниковал, первое что я хотел сделать — помочь ему. Я думал вызвать службу 911, но понял, что мы можем сами его отвезти. Глава UFC Дэйна Уайт прав, обвиняя нас в том, что мы не сообщили в медицинскую службу организации, но в 4 утра я не знал к кому обратиться», — отметил Абдель-Азиз.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.