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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28993192/
7 марта 2017, 8:54 | Летние: Единоборства | ТАСС

Менеджер Нурмагомедова предположил, что россиянин сможет провести бой в мае

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, чей поединок против американца Тони Фергюсона за звание «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) был отменен, предположил, что россиянин может провести бой в рамках турнира UFC 211, который пройдет 13 мая в Далласе (штат Техас, США). Слова Али Абдель-Азиза приводит ММАfighting.com.

В пятницу Хабиб Нурмагомедов был доставлен в больницу в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> <nobr>из-за </nobr>ускоренной процедуры сгонки веса перед боем с Тони Фергюсоном на турнире UFC 209. Увеличить
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Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти 5 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе. На кону поединка стоял титул «временного» чемпиона UFC в легком весе, что в перспективе давало победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

«Он (Нурмагомедов) точно не выступит на UFC 210 в апреле в Баффало. Пока еще я не разговаривал с ним о каких-либо предстоящих поединках. Вариант выступления в Далласе возможен, но стоит учитывать, что Хабиб не собирается драться в месяц рамадан (месяц обязательного для мусульман поста — прим. ТАСС), который начнется 26 мая. Так что вариант с боем в мае может быть, но его здоровье и благополучие для меня важнее любых заработков», — сказал Абдель-Азиз в эфире шоу The MMA Hour.

Менеджер также объяснил, почему было принято решение увезти бойца в госпиталь, не сообщив об инциденте в медицинскую службу UFC. «В 3:45 утра я зашел в комнату, где Хабиб изнемогал от боли. Я сразу запаниковал, первое что я хотел сделать — помочь ему. Я думал вызвать службу 911, но понял, что мы можем сами его отвезти. Глава UFC Дэйна Уайт прав, обвиняя нас в том, что мы не сообщили в медицинскую службу организации, но в 4 утра я не знал к кому обратиться», — отметил Абдель-Азиз.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, три поражения. Победитель этого поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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