Фергюсон: Команда Нурмагомедова повела себя непрофессионально перед отмененным боем

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти на турнире UFC 209 5 марта в Лас-Вегасе. На кону поединка стоял титул «временного» чемпиона UFC в легком весе, что в перспективе давало победителю поединка возможность встретиться с ирландским бойцом Конором Макгрегором в бою за основной пояс организации в данной весовой категории, однако за несколько часов до официального взвешивания Нурмагомедов был госпитализирован из-за ускоренной процедуры «сгонки» веса.

«То, что делала команда Нурмагомедова было очень неуважительно и очень непрофессионально. Особенно после всего того, что было сказано перед боем. Мне надо было утром перед взвешиванием потерять более двух лишних фунтов (0,91 кг), я пошел и сбросил их, а на взвешивании полностью сделал свою часть. Уже в гостиничном номере я почувствовал недомогание и прилег, а проснувшись от легкого сна мне сообщили, что бой отменен. Я не знаю отчего так происходит, либо много едят, либо быстрая регидратация влияет», — сказал Фергюсон.

Американец также отметил, что желает провести бой с Нурмагомедовым, но не уверен в том, что россиянин сможет показать нужный вес. «Я хотел бы провести бой с Хабибом, но нет никакой гарантии, что он может показать нужный вес, — сказал Фергюсон. — Кроме того, мне стало известно, что пару недель назад он ел десерт Тирамису. Что этот парень делает? Это очень неуважительно и непрофессионально».

Фергюсон также добавил, что желает получить титульный бой в своем следующем поединке в рамках организации. «Мой следующий бой должен быть титульным, я заработал на это право. Но, если это будет поединок с Хабибом, то должны быть гарантии или страховки от подобных случаев», — добавил американец.

Сумма гонорара Фергюсона за отмененный бой составила $250 тысяч. Ранее портал MMAjunkie сообщил, что Нурмагомедов заработал бы $500 тысяч за бой с американцем, которому, в свою очередь, полагались $250 тысяч за участие и еще $250 тысяч в случае победы над российским спортсменом. 28-летний Нурмагомедов в смешанных единоборствах выступает без поражений, на его счету 24 победы (16 — досрочно). На счету 32-летнего Фергюсона 22 победы и три поражения.