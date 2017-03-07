Сергей Харитонов проведет следующий бой 31 марта

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Российский боец ММА Сергей Харитонов определился с датой своего следующего поединка. 31 марта 2017 года в рамках турнира Bellator 175-м соперником нашего спортсмена станет американец Чейз Гормли. Бой включен в список главных поединков (мейн-кард) соревнования, центральной встречей которого будет схватка Рэмпейджа Джексона и потенциального соперника Федора Емельяненко — Кинга Лаваля.

Сергей Харитонов проводит подготовку к предстоящему бою в Таиланде, где тренируется более пяти лет. Нынешний тренировочный сбор длится уже более месяца. Позаниматься вместе с Сергеем успел и знаменитый российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

Напомним, предыдущий поединок Сергея Харитонова в Bellator сложился для российского тяжеловеса крайне неудачно. Уже на 16-й секунде схватки Сергей был отправлен в нокаут малоизвестным бойцом Хавьером Айялой. По признанию самого Харитонова, он сделал выводы из этого нелепого поражения и в этот раз такого исхода событий уже не будет.

— Главное, чтобы всё обошлось без травм, — поделился с «Известиями» Сергей Харитонов. — Мой оппонент — сильный и достойный соперник с хорошим послужным списком. Знаю, что к нашему поединку он подходит в неплохой форме. Но я надеюсь показать достойный бой и не разочаровать своих поклонников. Это будет зрелищная схватка двух достойных соперников. Гормли — не типичный тяжеловес-нокаутер. В большинстве поединков победы присуждались ему решением судей. Так что в этот раз я сделаю всё возможное, чтобы наш бой завершился раньше отведенного времени — естественно, в мою пользу.

Чейз Гормли начал профессиональную карьеру в апреле 2007 года. Он одержал победу в шести дебютных поединках и получил приглашение в топовый мировой промоушен UFC. Однако в двух боях в новой организации Чейз дважды проиграл, и компания не стала продлевать с ним соглашение. Долгое время Гормли выступал в различных второстепенных промоушенах, успел даже провести поединок в Кувейте, пока в сентябре 2015-го не подписал соглашение с Bellator. Но дебют Чейза в этой организации нельзя назвать удачным — в первом же поединке он был отправлен в нокаут Дэном Чарльзом на четвертой минуте второго раунда. Однако позднее Гормли одержал две победы подряд и получил право на бой с прославленным российским спортсменом.

Сергей Харитонов дебютировал в качестве профессионала на турнире в Ялте в 2000 году. Все три поединка он завершил досрочно. На соревнованиях в Екатеринбурге российскому тяжеловесу также не было равных: два боя — две победы. Столь яркие выступления не могли остаться незамеченными, и Сергея пригласил в свои ряды ведущий японский промоушен того времени Pride, в котором уже выступал легендарный российский боец Федор Емельяненко. За время выступлений в Японии поражения от Харитонова потерпели такие звезды ММА, как Сэмми Шилт, Педро Риззо, Фабрисиу Вердум, Алистар Оверим и Андрей Орловский. В 2006 году в финале Гран-при Pride Харитонову достался в соперники младший брат Федора Емельяненко Александр. Несмотря на упорную борьбу, Сергей потерпел поражение на шестой минуте первого раунда — бой был остановлен судьями.

На сегодня в активе российского тяжеловеса 29 боев в ММА, в 23 из которых он одержал победу. 13 раз Харитонов отправлял своих соперников в нокаут, девять раз заставлял их сдаться, и лишь однажды для признания победы ему пришлось дожидаться вердикта судей.