Артем Осипенко победил на чемпионате России по самбо в категории свыше 100 кг
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Определены все призеры чемпионата России по самбо, который проходил с 3 по 7 марта в Екатеринбурге.
В заключительный день соревнований были разыграны шесть комплектов медалей. У мужчин в весовой категории свыше 100 кг победу одержал представитель Брянской области Артем Осипенко. Второе место занял выступающий за московский регион Аслан Камбиев, бронза у Евгения Исаева и Гаджи Юсуфова. В весовой категории до 82 кг победил Сергей Кирюхин, вторым стал Али Куржев, третьими — Илья Кокович и Иван Никулин.
В весовой категории до 62 кг первенствовал Аслан Мудранов, второй — Владимир Березовский, третьи — Руслан Багдасарян и Александр Матайс; У женщин в весе свыше 80 кг победила Анжела Гаспарян, серебро завоевала Анна Балашова, бронза в активе Инги Синеровой и Кристины Усовой. Татьяна Казенюк стала лучшей в весовой категории до 56 кг, где Анастасия Валова была второй, а Юлия Котова и Елена Брылякова — третьими.
В остальных весовых категориях у мужчин победителями и призерами турнира стали:
52 кг — 1. Валерий Сороноков, 2. Алексей Клюкин, 3. Айнур Муллагалиев и Эдуард Мурадян;.
57 кг — 1. Саян Хертек, 2. Владимир Гладких, 3. Аймерген Аткунов и Александр Федоров;.
68 кг — 1. Владимир Балыков, 2. Рамед Гукев, 3. Евгений Сухомлинов и Никита Клецков;.
74 кг — 1. Илья Лебедев, 2. Станислав Скрябин, 3. Максим Иванов и Александр Сарайкин;.
90 кг — 1. Сергей Рябов, 2. Михаил Полянсков, 3. Виктор Осипенко и Аслан Курбанов;.
100 кг — 1. Альсим Черноскулов, 2. Вячеслав Михайлин, 3. Дмитрий Елисеев и Илья Лукашук.
У женщин в числе победителей и призеров оказались:
48 кг — 1. Мария Молчанова, 2. Елена Бондарева, 3. Анна Гореликова и Ольга Титова;.
52 кг — 1. Юлия Вицина, 2. Анастасия Поликарпова, 3. Антонина Кириевская и Этери Сехниашвили;.
60 кг — 1. Ольга Митина, 2. Арина Пчелинцева, 3. Анастасия Шинкаренко и Гульфия Мухтарова;.
64 кг — 1. Екатерина Оноприенко, 2. Анна Щербакова, 3. Надежда Зайцева и Ирина Громова;.
68 кг — 1. Марина Мохнаткина, 2. Анастасия Хомячкова, 3. Вера Коваль и Ольга Крюкова;.
72 кг — 1. Татьяна Зенченко, 2. Ирина Алексеева, 3. Виктория Казурина и Анастасия Филиппович;.
80 кг — 1. Наталья Казанцева, 2. Дайна Амбарцумова, 3. Анна Жижина и Александра Гималетдинова.
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