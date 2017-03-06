Артем Осипенко победил на чемпионате России по самбо в категории свыше 100 кг

В заключительный день соревнований были разыграны шесть комплектов медалей. У мужчин в весовой категории свыше 100 кг победу одержал представитель Брянской области Артем Осипенко. Второе место занял выступающий за московский регион Аслан Камбиев, бронза у Евгения Исаева и Гаджи Юсуфова. В весовой категории до 82 кг победил Сергей Кирюхин, вторым стал Али Куржев, третьими — Илья Кокович и Иван Никулин.

В весовой категории до 62 кг первенствовал Аслан Мудранов, второй — Владимир Березовский, третьи — Руслан Багдасарян и Александр Матайс; У женщин в весе свыше 80 кг победила Анжела Гаспарян, серебро завоевала Анна Балашова, бронза в активе Инги Синеровой и Кристины Усовой. Татьяна Казенюк стала лучшей в весовой категории до 56 кг, где Анастасия Валова была второй, а Юлия Котова и Елена Брылякова — третьими.

В остальных весовых категориях у мужчин победителями и призерами турнира стали:

52 кг — 1. Валерий Сороноков, 2. Алексей Клюкин, 3. Айнур Муллагалиев и Эдуард Мурадян;.

57 кг — 1. Саян Хертек, 2. Владимир Гладких, 3. Аймерген Аткунов и Александр Федоров;.

68 кг — 1. Владимир Балыков, 2. Рамед Гукев, 3. Евгений Сухомлинов и Никита Клецков;.

74 кг — 1. Илья Лебедев, 2. Станислав Скрябин, 3. Максим Иванов и Александр Сарайкин;.

90 кг — 1. Сергей Рябов, 2. Михаил Полянсков, 3. Виктор Осипенко и Аслан Курбанов;.

100 кг — 1. Альсим Черноскулов, 2. Вячеслав Михайлин, 3. Дмитрий Елисеев и Илья Лукашук.

У женщин в числе победителей и призеров оказались:

48 кг — 1. Мария Молчанова, 2. Елена Бондарева, 3. Анна Гореликова и Ольга Титова;.

52 кг — 1. Юлия Вицина, 2. Анастасия Поликарпова, 3. Антонина Кириевская и Этери Сехниашвили;.

60 кг — 1. Ольга Митина, 2. Арина Пчелинцева, 3. Анастасия Шинкаренко и Гульфия Мухтарова;.

64 кг — 1. Екатерина Оноприенко, 2. Анна Щербакова, 3. Надежда Зайцева и Ирина Громова;.

68 кг — 1. Марина Мохнаткина, 2. Анастасия Хомячкова, 3. Вера Коваль и Ольга Крюкова;.

72 кг — 1. Татьяна Зенченко, 2. Ирина Алексеева, 3. Виктория Казурина и Анастасия Филиппович;.

80 кг — 1. Наталья Казанцева, 2. Дайна Амбарцумова, 3. Анна Жижина и Александра Гималетдинова.