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6 марта 2017, 19:20 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Сен-Пьер и Биспинг должны сразиться в июле

Руководитель UFC Дэна Уайт заявил, что организация намерена провести бой чемпиона средней категории Майкла Биспинга и экс-чемпиона в полусреднем весе Жоржа Сен-Пьера в июле текущего года.

«Мы работаем над этим. Есть технические вещи, которые надо сперва сделать. Я надеюсь, что бой пройдёт в июле. Я нацелен на это», — приводит слова Уайта MMA Weekly.

Ранее было объявлено, что Биспинг станет первым соперником Сен-Пьера по новому контракту ветерана с UFC.
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