Сен-Пьер и Биспинг должны сразиться в июле

«Мы работаем над этим. Есть технические вещи, которые надо сперва сделать. Я надеюсь, что бой пройдёт в июле. Я нацелен на это», — приводит слова Уайта MMA Weekly.



Ранее было объявлено, что Биспинг станет первым соперником Сен-Пьера по новому контракту ветерана с UFC.