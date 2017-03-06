Фергюсон: Макгрегор, ты следующий
Боец лёгкого дивизиона UFC Тони Фергюсон в очередной раз бросил вызов чемпиону категории Конору Макгрегору.
«Макгрегор, ты следующий», — подписал Фергюсон видеоролик в «Инстаграме».
4 марта Фергюсон должен был сразиться с Хабибом Нурмагомедовым за титул временного чемпиона и право выйти на бой с Макгрегором. Поединок был отменён в связи с болезнью Нурмагомедова. Пока UFC не объявила о том, получит ли Фергюсон титульный шанс без отборочного поединка.
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