Сын Рамзана Кадырова выиграл турнир по смешанным единоборствам
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Сын главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Ахмад выиграл турнир по смешанным единоборствам «Битва Кубок Ахмата». Об этом Кадыров сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
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Ранее глава Союза ММА России Федор Емельяненко заявил, что детям разрешено заниматься смешанными единоборствами с десяти лет, а с 12 разрешено участие в соревнованиях. Согласно правилам, в возрастных группах 12−13, 14−15 и 16−17 лет спортсмены должны быть одеты в обтягивающую футболку из синтетического материала (рашгард) и применять защитную амуницию.
«Я убежден, что мальчиков в самом раннем возрасте необходимо приобщать к физической культуре и спорту, — написал Кадыров. — Сегодня Ахмад выступил на турнире по смешанным единоборствам “Битва Кубок Ахмата”, который прошел в Гудермесском спорткомплексе, одержал уверенные победы в трех боях и завоевал главный приз соревнований. Ахмад упорно готовился к боям под руководством бойца UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата)
4 октября состоялись показательные поединки с участием юных спортсменов, в том числе трех детей главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, в рамках турнира Grand Prix Akhmat 2016, причем участники соревнований проводили поединки без специальной экипировки. Позднее Емельяненко осудил проведение таких боев и заявил, что подобные поединки среди детей могут нанести непоправимый ущерб как физическому состоянию ребят, так и психологическому.
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