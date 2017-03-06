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6 марта 2017, 13:46 | Летние: Единоборства | ТАСС

Шлеменко намерен провести четыре поединка в 2017 году

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заинтересован в проведении четырех поединков в 2017 году. Слова спортсмена приводит пресс-служба компании — организатора боев в смешанных единоборствах M-1 Global.

4 марта в московском спорткомплексе Олимпийский россиянин единогласным решением судей победил американца Пола Брэдли. Увеличить
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Шлеменко 4 марта в московском спорткомплексе «Олимпийский» единогласным решением судей победил американца Пола Брэдли. Поединок продлился все три раунда.

«Чувствую себя отлично, буду продолжать работать и готовиться, — сказал Шлеменко. — Хочу провести еще как минимум четыре боя в этом году, если это возможно».

Всего в активе 32-летнего россиянина 55 побед и девять поражений в ММА.
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