Шлеменко намерен провести четыре поединка в 2017 году

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Шлеменко 4 марта в московском спорткомплексе «Олимпийский» единогласным решением судей победил американца Пола Брэдли. Поединок продлился все три раунда.

«Чувствую себя отлично, буду продолжать работать и готовиться, — сказал Шлеменко. — Хочу провести еще как минимум четыре боя в этом году, если это возможно».

Всего в активе 32-летнего россиянина 55 побед и девять поражений в ММА.