Шлеменко намерен провести четыре поединка в 2017 году
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Известный российский боец смешанного стиля (ММА), бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заинтересован в проведении четырех поединков в 2017 году. Слова спортсмена приводит
пресс-служба компании — организатора боев в смешанных единоборствах M-1 Global.
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Шлеменко 4 марта в московском спорткомплексе «Олимпийский» единогласным решением судей победил американца Пола Брэдли. Поединок продлился все три раунда.
«Чувствую себя отлично, буду продолжать работать и готовиться, — сказал Шлеменко. — Хочу провести еще как минимум четыре боя в этом году, если это возможно».
Всего в активе 32-летнего россиянина 55 побед и девять поражений в ММА.
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