Нурмагомедов извинился за сорванный бой UFC с Фергюсоном

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Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе. Но в пятницу UFC объявил, что бой отменен из-за медицинских проблем у россиянина, связанных с регуляцией веса.

«Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. Насчет сорванного боя — хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо всем за поддержку», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BRRs9j2A1b1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Чтобы ты не делал или кем бы ты не был, ты получишь то, что Всевышний предписал тебе. Альхамдулиллах за все что мне Всевышний дал за эти 28 лет, я даже получил то, что и не просил Его. Я знаю много людей ждали этот бой и я всех подвёл. На счёт сорванного боя хочу извинится перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо Альхамдулиллах, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо Всем за поддержку. Whoever you are or whatever you do, you'll get only what God prescribed for you. AlhamduliLlah for everything God gifted me for my 28 years, I got much more than I asked. I know that many people was waiting for this fight and I fail them. Want to bring my apologies for all my fans, UFC and my opponent Tony. My health is fine now, thanks God. These tough testing only makes me stronger. Thank everyone for the support. #Alhamdulillah</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-06T00:29:55+00:00">Мар 5 2017 в 4:29 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>