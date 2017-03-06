Нурмагомедов извинился за сорванный бой UFC с Фергюсоном
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принес извинения за сорванный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Тони Фергюсоном и сообщил, что с его здоровьем «все хорошо».
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Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в
«Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. Насчет сорванного боя — хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо всем за поддержку», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
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