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6 марта 2017, 9:46 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Нурмагомедов извинился за сорванный бой UFC с Фергюсоном

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принес извинения за сорванный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Тони Фергюсоном и сообщил, что с его здоровьем «все хорошо».

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов принес извинения за сорванный поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) с американцем Тони Фергюсоном и сообщил что с его здоровьем все хорошо. Увеличить
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Поединок за титул временного чемпиона UFC в легком весе между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе. Но в пятницу UFC объявил, что бой отменен из-за медицинских проблем у россиянина, связанных с регуляцией веса.

«Я знаю, много людей ждали этот бой, и я всех подвел. Насчет сорванного боя — хочу извиниться перед моими болельщиками, UFC и перед моим соперником. С моим здоровьем все хорошо, бывало и хуже, но каждый раз эти испытания меня делали только сильнее. Спасибо всем за поддержку», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
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