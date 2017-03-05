Фергюсон получил деньги за бой с Нурмагомедовым
Боец лёгкого дивизиона UFC Тони Фергюсон получил сумму, причитающуюся ему за бой с Хабибом Нурмагомедовым, несмотря на отмену схватки. Гонорар Фергюсона составил $ 250 тыс., ещё столько же он мог получить в случае победы.
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Бой Нурмагомедов — Фергюсон был отменён, так как за день до него россиянин угодил в больницу
«Он был опустошён. Он пришёл к нам в офис и выглядел очень плохо», — рассказал Уайт MMA Junkie.
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