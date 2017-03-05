Фергюсон получил деньги за бой с Нурмагомедовым

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Бой Нурмагомедов — Фергюсон был отменён, так как за день до него россиянин угодил в больницу из-за экстремальной сгонки веса. По словам главы UFC Дэны Уайта, оплата не избавила Фергюсона от разочарования из-за отмены боя.



«Он был опустошён. Он пришёл к нам в офис и выглядел очень плохо», — рассказал Уайт MMA Junkie.