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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28977823/
5 марта 2017, 19:39 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Фергюсон получил деньги за бой с Нурмагомедовым

Боец лёгкого дивизиона UFC Тони Фергюсон получил сумму, причитающуюся ему за бой с Хабибом Нурмагомедовым, несмотря на отмену схватки. Гонорар Фергюсона составил $ 250 тыс., ещё столько же он мог получить в случае победы.

Боец лёгкого дивизиона UFC Тони Фергюсон получил сумму причитающуюся ему за бой с <span class=error>Хабибом</span> Нурмагомедовым несмотря на отмену схватки. Увеличить
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Бой Нурмагомедов — Фергюсон был отменён, так как за день до него россиянин угодил в больницу из-за экстремальной сгонки веса. По словам главы UFC Дэны Уайта, оплата не избавила Фергюсона от разочарования из-за отмены боя.

«Он был опустошён. Он пришёл к нам в офис и выглядел очень плохо», — рассказал Уайт MMA Junkie.
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