Самолет имени Нурмагомедова. Колонка Хрюнова

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не отменен, а перенесен. Уверен, он может состояться уже через полгода — минимум столько времени понадобится российскому бойцу, чтобы вылечиться и подготовиться к поединку. Ожидания от боя были огромными, это понимает и глава UFC Дана Уайт. Интерес к такому поединку, хорошие потенциальные продажи на платном телевидении перевешивают нежелание организации дать Хабибу чемпионский бой. Дана Уайт прежде всего думает о том, как заработать деньги, и я уверен, он по-прежнему хочет боя Нурмагомедов — Фергюсон.

Если посмотреть на бизнес UFC, то, увы, Хабиб им очень неудобен. У него практически нет конкуренции в его весе, и он в полушаге, чтобы лишить трона ирландского выскочку Макгрегора. Дана Уайт ищет любые способы остановить феноменального российского бойца, но хочет и заработать денег, поэтому Фергюсон — его последний шанс. Когда стало известно, что Хабиб не сможет участвовать в бое по состоянию здоровья, Дана Уайт сразу же заявил, что нужно было звонить ему, и тогда, возможно, поединок бы состоялся. Это говорил в первую очередь бизнесмен, что подтверждает мои слова о его интересе к этому бою с финансовой точки зрения. Уайт пытается усидеть на двух стульях — сохранить Макгрегора и заработать на боях Нурмагомедова, но долго так продолжаться не может.

Хабиб все сделал правильно, подумав в первую очередь о своем здоровье. Пока сложно сказать, стоит ли ему продолжать карьеру в этом весе: решение нужно принимать в контакте с врачами. Команда Хабиба раньше заявляла, что он продолжает биться в легкой категории исключительно из-за гонки за чемпионский пояс. Тем не менее, я не сомневаюсь, что если Хабиб перейдет на весовую категорию выше, ему потребуется провести всего несколько боев до чемпионского поединка. Другое дело, что характер Хабиба может не позволить ему так просто уйти. Он настоящий боец и никогда не сдается. Цель — пояс в легком весе поставлена давно, и судя по всему, он от своей цели не откажется.

Любые попытки UFC заставить Нурмагомедова перейти в другую весовую категорию обречены: у организации нет таких полномочий, поэтому решение будет принимать сам Хабиб. Что касается публикаций в иностранной прессе о том, что сгонка по 15 килограмм — это хитрость и такого быть не должно, стоит вспомнить, что подготовка к бою и сгонка веса не менее важная фаза, чем сам поединок. В этом проявляется искусство и талант спортсмена, его умение подойти к сражению в оптимальных кондициях. Многие бойцы и рады бы сильно гонять вес, но не могут. Хабиб тренируется изо всех сил и думает только о бое. Если поединок с Фергюсоном состоится, в чем я практически не сомневаюсь, я бы пожелал Хабибу провести долгую подготовку в США и подкорректировать тренировочный процесс. В том, что Хабиб не оставит этот спорт после попадания в госпиталь — сомнений нет.

Нурмагомедов уже сейчас стал символом смешанных единоборств. Он — не тот боец, которому подбирают удобных соперников и который бьется только ради денег. Он хочет побеждать любой ценой и преследует спортивный интерес. Его бои заставляют зрителей любить этот, прежде всего спорт, а уже потом бизнес. Благодаря Хабибу, бойцу с безупречной репутацией, многие люди начали смотреть смешанные единоборства. Я бы сравнил то, что происходит вокруг имени Хабиба Нурмагомедова, с тем, что происходило вокруг Майка Тайсона. Хабиб одерживает победы и делает это ярко и зрелищно. В конце концов, люди будут помнить не разговоры перед боем, не бесконкурентные бои, а человека, который шел напролом и уходил из клетки только с победой.

В смешанных единоборствах настало «безгеройское» время, и Хабиб — один из немногих, кто противостоят этому. Я встречался с ним в представительстве Пензы. Это скромный человек, который не старается привлечь к себе излишнего внимания. Я шутил, что Нурмагомедов — боец, который пересаживает всех своих соперников на дагестанские авиалинии. Если серьезно, есть такая традиция, что самолетам присваивают имена известных людей, и было бы отлично, если бы появился самолет имени Нурмагомедова, ведь на его бой в США хотели отправиться тысячи людей. Уверен, они еще смогут увидеть чемпионский поединок скромного, но невероятно популярного российского бойца.

Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.