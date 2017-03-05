Самолет имени Нурмагомедова. Колонка Хрюнова
Известный российский промоутер — о карьере Нурмагомедова.
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Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном не отменен, а перенесен. Уверен, он может состояться уже через полгода — минимум столько времени понадобится российскому бойцу, чтобы вылечиться и подготовиться к поединку. Ожидания от боя были огромными, это понимает и глава UFC Дана Уайт. Интерес к такому поединку, хорошие потенциальные продажи на платном телевидении перевешивают нежелание организации дать Хабибу чемпионский бой. Дана Уайт прежде всего думает о том, как заработать деньги, и я уверен, он
Если посмотреть на бизнес UFC, то, увы, Хабиб им очень неудобен. У него практически нет конкуренции в его весе, и он в полушаге, чтобы лишить трона ирландского выскочку Макгрегора. Дана Уайт ищет любые способы остановить феноменального российского бойца, но хочет и заработать денег, поэтому Фергюсон — его последний шанс. Когда стало известно, что Хабиб не сможет участвовать в бое по состоянию здоровья, Дана Уайт сразу же заявил, что нужно было звонить ему, и тогда, возможно, поединок бы состоялся. Это говорил в первую очередь бизнесмен, что подтверждает мои слова о его интересе к этому бою с финансовой точки зрения. Уайт пытается усидеть на двух стульях — сохранить Макгрегора и заработать на боях Нурмагомедова, но долго так продолжаться не может.
Хабиб все сделал правильно, подумав в первую очередь о своем здоровье. Пока сложно сказать, стоит ли ему продолжать карьеру в этом весе: решение нужно принимать в контакте с врачами. Команда Хабиба раньше заявляла, что он продолжает биться в легкой категории исключительно
Любые попытки UFC заставить Нурмагомедова перейти в другую весовую категорию обречены: у организации нет таких полномочий, поэтому решение будет принимать сам Хабиб. Что касается публикаций в иностранной прессе о том, что сгонка по 15 килограмм — это хитрость и такого быть не должно, стоит вспомнить, что подготовка к бою и сгонка веса не менее важная фаза, чем сам поединок. В этом проявляется искусство и талант спортсмена, его умение подойти к сражению в оптимальных кондициях. Многие бойцы и рады бы сильно гонять вес, но не могут. Хабиб тренируется изо всех сил и думает только о бое. Если поединок с Фергюсоном состоится, в чем я практически не сомневаюсь, я бы пожелал Хабибу провести долгую подготовку в США и подкорректировать тренировочный процесс. В том, что Хабиб не оставит этот спорт после попадания в госпиталь — сомнений нет.
Нурмагомедов уже сейчас стал символом смешанных единоборств. Он — не тот боец, которому подбирают удобных соперников и который бьется только ради денег. Он хочет побеждать любой ценой и преследует спортивный интерес. Его бои заставляют зрителей любить этот, прежде всего спорт, а уже потом бизнес. Благодаря Хабибу, бойцу с безупречной репутацией, многие люди начали смотреть смешанные единоборства. Я бы сравнил то, что происходит вокруг имени Хабиба Нурмагомедова, с тем, что происходило вокруг Майка Тайсона. Хабиб одерживает победы и делает это ярко и зрелищно. В конце концов, люди будут помнить не разговоры перед боем, не бесконкурентные бои, а человека, который шел напролом и уходил из клетки только с победой.
В смешанных единоборствах настало «безгеройское» время, и Хабиб — один из немногих, кто противостоят этому. Я встречался с ним в представительстве Пензы. Это скромный человек, который не старается привлечь к себе излишнего внимания. Я шутил, что Нурмагомедов — боец, который пересаживает всех своих соперников на дагестанские авиалинии. Если серьезно, есть такая традиция, что самолетам присваивают имена известных людей, и было бы отлично, если бы появился самолет имени Нурмагомедова, ведь на его бой в США хотели отправиться тысячи людей. Уверен, они еще смогут увидеть чемпионский поединок скромного, но невероятно популярного российского бойца.
Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.
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