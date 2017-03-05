Известный боец ММА Крылов может весной провести бой с Мальдонадо в Fight Nights
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Известный боец ММА Никита Крылов и бразилец Фабио Мальдонадо могут провести бой весной в России в рамках организации Fight Nights. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе компании.
«Этот бой может пройти весной», — сказал собеседник агентства. Подтвердил данную информацию и генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.
Крылов ранее не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовский чемпионатом (UFC) и продолжит карьеру в Fight Nights. Всего на счету 24-летнего спортсмена 21 победа и пять поражений.
Мальдонадо известен в России по бою с Федором Емельяненко, в котором бразилец уступил раздельным решением судей. Всего в активе 36-летнего бразильца 22 победы и 11 поражений в ММА.
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