Хабиб Нурмагомедов: Спасибо всем, кто меня поддерживает
Легковес (70 кг) UFC Хабиб Нурмагомедов (24−0) прокомментировал срыв поединка за титул временного чемпиона в легком весе.
«Я делаю все, что могу, я тренируюсь каждый день. Тренируюсь с утра до вечера — живу этим. Хочу выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу гарантировать или выполнять», — заявил Нурмагомедов.
«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болеют и болели, поддерживают меня, отца, весь тренерский штаб,
Противником Нурмагомедова должен был стать Тони Фергюсон (22−3), однако у Хабиба возникли проблемы со сгонкой веса, в результате чего он был госпитализирован.
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