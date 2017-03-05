Хабиб Нурмагомедов: Спасибо всем, кто меня поддерживает

«Я делаю все, что могу, я тренируюсь каждый день. Тренируюсь с утра до вечера — живу этим. Хочу выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу гарантировать или выполнять», — заявил Нурмагомедов.



«Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые болеют и болели, поддерживают меня, отца, весь тренерский штаб, спарринг-партнёров и друзей. Всех, кто был рядом с самого начала. Те же люди до сих пор со мной. Я доволен тем, что у меня есть. Главное, что я узнал в своей жизни, это — есть семья, твои родные и близкие. А все остальное не имеет особенного значения. Всем тем, кто меня поддерживал, большое спасибо».

Противником Нурмагомедова должен был стать Тони Фергюсон (22−3), однако у Хабиба возникли проблемы со сгонкой веса, в результате чего он был госпитализирован.