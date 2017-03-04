Результаты турнира M-1 Challenge 75

Представляем вашему вниманию результаты прошедших боев:

Супербой (84 кг)

Александр Шлеменко (Россия) (55−9) — Пол Брэдли (США) (23−8) — победа Шлеменко единогласным решением судей.



Основные бои



Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе (77 кг).

Алексей Кунченко (Россия) (16−0) — Максим Грабович (Россия) (5−2) — победа Кунченко единогласным решением судей.



Полутяжелый вес (93 кг): Карлос Эдуардо (Бразилия) (15−4) — Борис Полежай, (Украина) (15−6) — победа Карлоса Эдуардо единогласным решением судей.



Легкий вес (70 кг): Максим Дивнич (Россия) (13−2) — Кеон Колдуэлл (США) (11−4) — победа Дивнича техническим нокаутом во втором раунде.



Полусредний вес (77 кг): Сергей Романов (11−1) — Магомед Султанахмедов (18−6) — победа Романова единогласным решением судей.



Предварительные бои



До 68 кг: Роман Богатов (Россия) — Алексей Сотников (Россия) (4−2) — победа Богатова решением судей.



До 80 кг: Данила Приказа (Россия) (6−1−1) — Максим Мельник (Украина) (3−3) — победа Приказа удушающим приёмом в первом раунде.



Полулегкий вес (66 кг): Йонг Бок Кил (Южная Корея) (8−2−1) — Виктор Колесник (Россия) (9−2−1), 65,8 кг — ничья.



Легкий вес (70 кг): Абубакар Местоев (Россия) (4−0) — Нико Самсонидзе (Германия) (2−1) — победа Местоева единогласным решением судей.



Легкий вес (70 кг): Раул Тутараули (Грузия) (8−3) — Мохамед Грабински (Германия и Польша (14−4) — победа Тутараули техническим нокаутом во втором раунде.



Средний вес (84 кг): Валерий Мясников (Россия) (11−1−2) — Амилкар Алвеш (Бразилия) (15−11) — победа Мясникова нокаутом в первом раунде.