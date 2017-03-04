Кадыров поддержал Нурмагомедова

«Знаю, что ты очень сильно переживаешь, а мы переживаем в сто раз сильнее тебя. Но мы и миллионы твоих поклонников во всем мире также знаем, что ты настоящий боец, воин, сильный, волевой, безгранично храбрый и мужественный джигит. Ты никогда и ни перед кем не склонил голову, ни разу не проигрывал, побеждал убедительно, красиво, достойно. Дорогой брат, держись, не переживай, помни, что лучшие бои, лучшие высоты ещё впереди!» — написал Кадыров.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был состояться в ночь на 5 марта в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC 209.