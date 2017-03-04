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4 марта 2017, 20:00 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Официальное взвешивание участников турнира UFC 209

4 марта в Лас-Вегасе прошла официальная церемония взвешивания бойцов турнира UFC 209, который пройдет утром 5 марта.

На взвешивании отсутствовал Хабиб Нурмагомедов из-за проблем с весом. Напомним, что российский боец был госпитализирован за несколько часов до взвешивания. Его соперник Тони Фергюсон отказался от замены соперника.

Все допущенные до взвешивания бойцы уложились в свои весовые категории. Претендент на титул чемпиона в полусреднем весе Стивен Томпсон показал на весах 169 фунтов (76.6 кг), в свою очередь чемпион Тайрон Вудли показал 170 фунтов (77 кг).

После церемонии взвешивания Тони Фергюсон обратился к фанатам в зале и прокомментировал отмену своего поединка.

«Отмена нашего боя это кошмар. Это даже страшнее Эл Кукуя, — сказал Тони. — Ему пришлось справляться с этой бедой, такое случается. Я не потерял уважения к UFC или Хабибу. На все свои причины. Я хотел бы, чтобы каждый из вас показал свою любовь UFC и Хабибу. И я хотел бы, чтобы каждый купил трансляцию PPV, потому что оставшийся состав турнира просто потрясающий».
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