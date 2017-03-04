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4 марта 2017, 18:57 | Летние: Единоборства | ТАСС

Тренер Емельяненко: Нурмагомедов не остановится, пока не завоюет пояс чемпиона UFC

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский боец Хабиб Нурмагомедов очень упорный спортсмен, и он не остановится, пока не станет обладателем титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким мнением с ТАСС поделился Владимир Воронов, тренер известного российского бойца Федора Емельяненко.

Владимир Воронов считает что российский боец выиграл бы бой у Тони Фергюсона. Увеличить
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Поединок Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона за пояс «временного» чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был состояться в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе, но был отменен. Россиянин был доставлен в больницу из-за проблем со здоровьем из-за сгонки веса.

«Я не его тренер, мне трудно говорить о его рабочем процессе, но понятно, что от Хабиба в этой ситуации ничего не зависело — подвело здоровье, сочувствую ему, — отметил Воронов. — Он бы выиграл у Фергюсона, я уверен. Так что Хабиб восстановится и покажет еще не один красивый бой. Это целеустремленный, упорный человек, он долго шел к этому поясу и не остановится, пока не завоюет его».

28-летний Нурмагомедов в смешанных единоборствах выступает без поражений, на его счету 24 победы (16 — досрочно). На счету 32-летнего Фергюсона 22 победы и три поражения. Победитель поединка должен был стать претендентом на титул чемпиона организации в легком весе. Им в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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