Нурмагомедов: Не всё зависит от меня

Поединок не состоится, так как за день до него россиянин попал в больницу.



«Я делаю всё, что могу — тренируюсь каждый день с утра до вечера, живу этим. Я хочу выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу гарантировать. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые меня поддерживают. Я доволен всем, что у меня есть», — приводит слова Нурмагомедова Eagles MMA.