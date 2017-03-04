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4 марта 2017, 11:31 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Нурмагомедов: Не всё зависит от меня

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поблагодарил поклонников за поддержку после срыва боя с Тони Фергюсоном.

Поединок не состоится, так как за день до него россиянин попал в больницу.

«Я делаю всё, что могу — тренируюсь каждый день с утра до вечера, живу этим. Я хочу выступать и радовать своих болельщиков. То, что от меня не зависит, я не могу гарантировать. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые меня поддерживают. Я доволен всем, что у меня есть», — приводит слова Нурмагомедова Eagles MMA.
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