Рекомендации врачей: поединок Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона в UFC отменен

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Нурмагомедов не знает поражений в 24 боях, успешно выступает в UFC с 2012 года и успел завоевать популярность в мире. Неслучайно россиянину в четверг вручили награду World MMA Awards в номинации «Лучший международный боец года». Многие любители этого вида спорта ожидали боя Нурмагомедова с действующим чемпионом UFC в легком весе ирландцем Конором Макгрегором, а поединок с Фергюсоном, который тоже занимает высокую позицию в рейтинге UFC, воспринимался в качестве некого проходимого препятствия, которое нужно было преодолеть на пути к знаменитому ирландцу. Однако судьба поединка получилась иной.

За несколько часов до официальной процедуры взвешивания отец и тренер российского бойца Адбулманап Нурмагомедов сообщил, что Хабиб попал в больницу из-за резких осложнений, которые явились следствием сгонки веса. После UFC на официальном сайте объявил об отмене боя, который должен был пройти в Лас-Вегасе в субботу вечером.

«Хабиб Нурмагомедов был доставлен в больницу в четверг вечером из-за медицинских проблем, связанных с регуляцией веса. Он прошел лечение и был выписан. Запланированный бой между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном был отменен по рекомендации врача», — говорилось в заявлении.

В преддверии боя Нурмагомедов и Фергюсон подогревали ажиотаж к этому поединку публичными выступлениями в типичной западной манере, подключая к своей пикировке Макрегора.

Но Фергюсон в итоге с пониманием отреагировал на отмену боя и пожелал Хабибу скорейшего выздоровления. «Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше, Хабиб, я молюсь за твое выздоровление, поправляйся», — написал американец в своем аккаунте в Twitter.

Команда Нурмагомедова, в свою очередь, принесла извинения стороне американца. «Приношу искренние извинения Тони и его лагерю. Самое главное на данный момент — здоровье Хабиба. Сейчас он у себя в номере. Мы пока что не думаем о том, что будет дальше. Я еще раз хочу извиниться перед Тони, его командой и всеми поклонниками UFC, мы действительно очень хотели провести этот бой», — сказал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

Отец российского бойца назвал решение UFC об отмене боя правильным. «Нельзя рисковать здоровьем. Хабиб для страны нужен здоровым. Будущее карьеры Хабиба будем обсуждать позднее после возвращения, но спустя неделю. Два года Хабибу еще можно проводить бои. Но эта сгонка веса все-таки дала о себе знать», — сказал Абдулманап Нурмагомедов агентству «Р-Спорт».

Замены не будет

Американский боец Майкл Джонсон заявил, что был готов заменить Нурмагомедова в бою с Фергюсоном, но последний ответил отказом на предложение. Джонсон уже дрался с Фергюсоном в мае 2012 года и победил единогласным решением судей, а в своем последнем бою в ноябре 2016 года проиграл Нурмагомедову, пропустив болевой прием.

«Готов дать Тони Фергюсону возможность взять реванш завтра. Я уже в городе», — написал Джонсон в своем аккаунте в Twitter.

«Я был готов и хотел провести этот титульный бой в последнюю минуту. К сожалению, Тони Фергюсон отклонил мое предложение. Я тебя поймаю в другой раз», — написал Джонсон в Twitter спустя несколько часов.

Сам Фергюсон написал, что готов драться с Джонсоном, но при других обстоятельствах. «Я уважаю тебя за твое желание выйти на бой, но в UFC мне сказали, что он не будет титульным, а я получу меньший гонорар. Хочу драться с тобой за реальную цену», — написал Фергюсон в ответ.

Позже в местных СМИ появился комментарий главы UFC Дэйны Уайта, который подтвердил, что общался с изъявившим желание заменить Нурмагомедова Джонсоном, но объяснил, что на субботний поединок взамен Нурмагомедова никого не поставят, потому что до боя остается слишком мало времени, и схватку полностью уберут из карда вечера. Уайт также отметил, что сторона россиянина неправильно повела себя в сложившихся обстоятельствах, из-за чего UFC слишком поздно узнал о проблемах Нурмагомедова.

«По сути, команда Нурмагомедова решила просто отвезти его в первую попавшуюся больницу в Лас-Вегасе, вместо того чтобы взять телефон и позвонить нашему врачу, позвонить Брианне Мэттисон, которая занимается всеми медицинскими делами. Они поступили не по правилам, а по-своему и снялись. Если бы они сделали все правильно, бой, вероятно, можно было бы спасти», — цитирует Уайта mmafighting.com.

«Проблема заключается в том, что оставался один день до боя. Очень сложно (заменить россиянина). Ребята должны пройти через медицинские и другие необходимые процедуры. Но я ценю тот факт, что столько людей были готовы принять этот бой», — сказал Уайт, слова которого приводит sherdog.com.

Без последствий

По мнению россиянина Алексея Олейника, также выступающего в UFC, факт отмены боя не повлияет на карьеру Нурмагомедова в лучшей мировой организации ММА. «На карьеру (в UFC) отмена боя не влияет. Он как был первым номером, так им и останется. Просто каждый бой — это масса времени на подготовку, потраченных сил. Теперь все эти силы, получается, потрачены впустую», — заявил Олейник «Р-Спорт».