Уайт: Бой с Фергюсоном можно было спасти, если бы Нурмагомедов сразу обратился в UFC

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе, но в пятницу UFC объявил, что бой не состоится, так как россиянин был доставлен в больницу в четверг вечером из-за медицинских проблем, связанных с регуляцией веса.

«По сути, команда Нурмагомедова решила просто отвезти его в первую попавшуюся больницу в Лас-Вегасе, вместо того чтобы взять телефон и позвонить нашему врачу, позвонить Брианне Мэттисон, которая занимается всеми медицинскими делами. Они поступили не по правилам, а по-своему и снялись. Если бы они сделали все правильно, бой, вероятно, можно было бы спасти», — цитирует Уайта mmafighting.com.

По словам главы UFC, Нурмагомедов отправился в больницу, не сказав об этом никому из UFC, и впервые о болезни россиянина он узнал только в 4 утра в пятницу.

Ранее в местных СМИ уже появились слова Уайта, что UFC никем не будет заменять Нурмагомедова на субботний поединок, потому что до боя остается слишком мало времени, и схватку полностью уберут из карда вечера.