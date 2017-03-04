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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28968038/
4 марта 2017, 10:25 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Уайт: Бой с Фергюсоном можно было спасти, если бы Нурмагомедов сразу обратился в UFC

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. Поединок с американцем Тони Фергюсоном, вероятно, можно было бы спасти, если бы команда россиянина Хабиба Нурмагомедова напрямую сразу обратилась в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), заявил глава UFC Дэйна Уайт.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе, но в пятницу UFC объявил, что бой не состоится, так как россиянин был доставлен в больницу в четверг вечером из-за медицинских проблем, связанных с регуляцией веса.

«По сути, команда Нурмагомедова решила просто отвезти его в первую попавшуюся больницу в Лас-Вегасе, вместо того чтобы взять телефон и позвонить нашему врачу, позвонить Брианне Мэттисон, которая занимается всеми медицинскими делами. Они поступили не по правилам, а по-своему и снялись. Если бы они сделали все правильно, бой, вероятно, можно было бы спасти», — цитирует Уайта mmafighting.com.

По словам главы UFC, Нурмагомедов отправился в больницу, не сказав об этом никому из UFC, и впервые о болезни россиянина он узнал только в 4 утра в пятницу.

Ранее в местных СМИ уже появились слова Уайта, что UFC никем не будет заменять Нурмагомедова на субботний поединок, потому что до боя остается слишком мало времени, и схватку полностью уберут из карда вечера.
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