Уайт: Бой с Фергюсоном можно было спасти, если бы Нурмагомедов сразу обратился в UFC
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Поединок с американцем Тони Фергюсоном, вероятно, можно было бы спасти, если бы команда россиянина Хабиба Нурмагомедова напрямую сразу обратилась в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), заявил глава UFC Дэйна Уайт.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в
«По сути, команда Нурмагомедова решила просто отвезти его в первую попавшуюся больницу в
По словам главы UFC, Нурмагомедов отправился в больницу, не сказав об этом никому из UFC, и впервые о болезни россиянина он узнал только в 4 утра в пятницу.
Ранее в местных СМИ уже появились слова Уайта, что UFC никем не будет заменять Нурмагомедова на субботний поединок, потому что до боя остается слишком мало времени, и схватку полностью уберут из карда вечера.
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