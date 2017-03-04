UFC не будет искать замену Нурмагомедову для субботнего боя с Фергюсоном

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 209. Но в пятницу UFC объявил, что бой не состоится, так как россиянин был доставлен в больницу в четверг вечером из-за медицинских проблем, связанных с регуляцией веса.

Уайт подтвердил, что разговаривал с американцем Майклом Джонсоном, который заявил о своей готовности принять бой вместо Нурмагомедова. Однако в итоге было решено совсем убрать бой из карда турнира и перенести его на более поздний срок.

«Проблема заключается в том, что оставался один день до боя. Очень сложно. Ребята должны пройти через медицинские и другие необходимые процедуры, — сказал Уайт, слова которого приводит sherdog.com. — Но я ценю тот факт, что столько людей были готовы принять этот бой».