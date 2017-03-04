UFC не будет искать замену Нурмагомедову для субботнего боя с Фергюсоном
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что его организация не будет искать замену россиянину Хабибу Нурмагомедову, который по состоянию здоровья не смог выйти на бой за титул временного чемпиона UFC в легком весе против американца Тони Фергюсона.
Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном должен был пройти в субботу вечером в
Уайт подтвердил, что разговаривал с американцем Майклом Джонсоном, который заявил о своей готовности принять бой вместо Нурмагомедова. Однако в итоге было решено совсем убрать бой из карда турнира и перенести его на более поздний срок.
«Проблема заключается в том, что оставался один день до боя. Очень сложно. Ребята должны пройти через медицинские и другие необходимые процедуры, — сказал Уайт, слова которого приводит sherdog.com. — Но я ценю тот факт, что столько людей были готовы принять этот бой».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter