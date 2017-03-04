Когда соперник не удивил: Шлеменко победил Брэдли

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Планируя свой очередной, первый в 2017 году, поединок, Александр Шлеменко выбирал между турнирами Bellator и M-1 Global. Перевесил вечер единоборств в Москве, перед домашней публикой — и здесь американский промоушн пошел навстречу. Соперником россиянина стал американец Пол Брэдли, хотя изначально планировался Рамазан Эмеев, но он не успел восстановиться к запланированной дате.

Подготовку Шлеменко спланировал и провел по привычной схеме на базе своей школы в Омске, спарринговал в том числе со своим учеником Алексеем Кунченко, который тоже выступал в этот вечер, без особых проблем уложился в весовую категорию, дал большое интервью «СЭ» и, наконец, под привычную «Angel» Within Temptation вышел в рейдж переполненного СК «Олимпийский».

Организаторы турнира собрали неплохой файткард — и лучшее подтверждение тому полные трибуны задолго до главной схватки вечера. Однако прямо во время предварительных поединков по толпе пробежал шепот: заговорили об отмене боя Хабиба Нурмагомедова за океаном, а вскоре информация нашла официальное подтверждение. На фоне отмены долгожданного боя за титул временного чемпиона в UFC события вечера единоборств скрасили печаль болельщиков.

Под бои была задействована лишь четверть огромного помещения «Олимпийского». Еще четверть, а также подтрибунные помещения захватили бойцы андеркарда, разминающиеся перед поединком. Одни разогревались пробежками — благо, места предостаточно на хороший круг, другие работали на лапах. Третьи расстелили несколько матов прямо на бетонном покрытии и отрабатывали действия в партере, периодически шумно опрокидывая своих партнеров в эффектных бросках. Музыка и крики болельщиков, доносившиеся с арены как будто откуда-то издалека, а также приглушенный свет создавали в импровизированной разминочной зоне самую что ни на есть боевую атмосферу — жаль, что для публики она осталась за кадром, но несомненно, бойцам она помогала найти свой правильный настрой.

БЕЗ ПОДАРКА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Многие бойцы приехали поддержать своих товарищей. Например, Анатолий Токов, выступающий в том же весе, что и Шлеменко, который недавно провел бой в шоу Bellator, том самом, в рамках которого не состоялось главное событие — бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона. Токов признался, что ни за что бы не хотел встретиться в бою со Шлеменко, земляком и товарищем. А вот поддержать соотечественника — другое дело. Товарищей поддерживал и травмированный спортсмен команды Шлеменко — Андрей Корешков, который присутствовал в углу Кунченко во время его поединка с Максимом Грабовичем.

В трехраундовом бою Грабович, отмечавший в этот вечер свой день рождения, уступать не хотел, хотя его соперник выглядел свежее и действовал более результативно. Почти все время поединка бойцы провели в стойке, по истечении времени судьи отдали свое предпочтение Кунченко.

В преддверии этого боя публику ждал сюрприз. Свои лучшие навыки работы в партере продемонстрировал медведь, вышедший на сцену между поединками. Так что если вы встретите сегодня ночью возвращающегося домой медведя — не удивляйтесь, это настоящий бойцовский зверь, а не потерявшийся артист цирка. Он, если что, за себя постоять сумеет.

ДУМАЕШЬ, ЧТО ТЫ РОККИ?

Брэдли появился из раздевалки первым, и, обернутый американским флагом, пересек пустой холл разминочной. Впрочем, в ней уже и не могло никого быть — их бой со Шлеменко был последним. К публике американец вышел, полный оптимизма — поприветствовал болельщиков по обе стороны от себя, пожав некоторым из них руки. «Пол, ты думаешь, что ты — Рокки?», — охладил пыл соперника Шлеменко в предваряющем видеоролике. А затем появился на сцене и сам.

В первом раунде Брэдли довольно быстро перевел бой в партер — сценарий не лучший для россиянина. Но это, пожалуй, был единственный заслуживающий внимания и существенный момент со стороны американца. В ряде эпизодов, надо отдать должное, он держал удар, в иных же ситуациях, пропустив очередную серию, выглядел потрясенным. Во второй половине пятиминутки Шлеменко стал активно использовать домашние заготовки — точные прямые в голову, а также удары коленями, в клинчах прощупывал печень соперника, подготавливая для нее новые удары с ног. С гонгом Шлеменко отправился в угол к своим секундантам — Корешкову и Александру Сарнавскому.

Цитата Не уверен, что реванш предложат — мне кажется, бой был односторонний.

Удар коленом — вот, кажется, один из сюрпризов, которые подготовил Шлеменко своему американскому визави. И во втором раунде спортсмен заставил болельщиков укрепиться в этой мысли. После некоторых из них Брэдли выглядел, мягко говоря, совсем неважно. Хоть и пытался оказывать сопротивление — в основном, у канатов. «Александр, в Америку его!» — посоветовал кто-то из болельщиков, наблюдая за подобным эпизодом.

К третьему раунду все уже было ясно, небольшая интрига оставалась лишь насчет того, не закончится ли действо досрочно. Не получилось. Но вопросов о том, чья победа, не возникло даже у Брэдли. Хотя тот выразил робкую надежду на реванш и куда более уверенно заявил, что подготовится получше. «Если у кого-то есть вопросы, я всегда готов к реваншу», — заявил Шлеменко после боя.

БЕЗ ВОПРОСОВ

Глава M-1 Вадим Финкельштейн подтвердил, что относительно Шлеменко у лиги совсем другие планы — явно не везти американца в Москву еще раз.

Очень хороший бой был, понятно, что Брэдли пытался затащить Александра в партер. Реванш возможен, но я хочу другой бой. Хочу организовать бой Шлеменко с Эмеевым, с которым и должен быть бой. M-1 хочет делать интересные поединки, чтобы в каждом была интрига. С Брэдли тоже, конечно, интересный бой, но мы все-таки хотели бы с Эмеевым.

Сам Шлеменко остался доволен тем, как провел поединок.

Нет, сложно не было, — сказал Шлеменко. — Да и соперник ничем не удивил — что ожидал, то и получил. Он крепкий, хорошо держал удар. Доволен, что не отдал ему ни раунда. Кроме первого тейкдауна не проиграл ни одного эпизода, это тоже очень хорошо. Я хотел бы пять раундов, мне лучше длинный бой — разгоняюсь потихоньку. В пятираундовом бою было бы больше шансов закончить поединок досрочно. Удар коленом готовили, конечно. Он ждал бэкфист, хорошо подготовился не пропускать удары с рук. Приходилось быстро перестроиться и работать по корпусу. Не уверен, что реванш предложат — мне кажется, бой был односторонний. В таких поединках не назначают реванши. А так, конечно же, я готов. Я мог бы и продолжить этот бой — не думаю, что на это же был готов и Брэдли.

Елена СОБОЛЬ

из Москвы