Когда соперник не удивил: Шлеменко победил Брэдли
Российский боец смешанных единоборств одержал победу над американцем Полом Брэдли в трехраундовом бою решением судей.
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Планируя свой очередной, первый в 2017 году, поединок, Александр Шлеменко выбирал между турнирами Bellator и M-1 Global. Перевесил вечер единоборств в Москве, перед домашней публикой — и здесь американский промоушн пошел навстречу. Соперником россиянина стал американец Пол Брэдли, хотя изначально планировался Рамазан Эмеев, но он не успел восстановиться к запланированной дате.
Подготовку Шлеменко спланировал и провел по привычной схеме на базе своей школы в Омске, спарринговал в том числе со своим учеником Алексеем Кунченко, который тоже выступал в этот вечер, без особых проблем уложился в весовую категорию, дал большое интервью «СЭ» и, наконец, под привычную «Angel» Within Temptation вышел в рейдж переполненного СК «Олимпийский».
Организаторы турнира собрали неплохой файткард — и лучшее подтверждение тому полные трибуны задолго до главной схватки вечера. Однако прямо во время предварительных поединков по толпе пробежал шепот: заговорили об отмене боя Хабиба Нурмагомедова за океаном, а вскоре информация нашла официальное подтверждение. На фоне отмены долгожданного боя за титул временного чемпиона в UFC события вечера единоборств скрасили печаль болельщиков.
Под бои была задействована лишь четверть огромного помещения «Олимпийского». Еще четверть, а также подтрибунные помещения захватили бойцы андеркарда, разминающиеся перед поединком. Одни разогревались пробежками — благо, места предостаточно на хороший круг, другие работали на лапах. Третьи расстелили несколько матов прямо на бетонном покрытии и отрабатывали действия в партере, периодически шумно опрокидывая своих партнеров в эффектных бросках. Музыка и крики болельщиков, доносившиеся с арены как будто
БЕЗ ПОДАРКА НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Многие бойцы приехали поддержать своих товарищей. Например, Анатолий Токов, выступающий в том же весе, что и Шлеменко, который недавно провел бой в шоу Bellator, том самом, в рамках которого не состоялось главное событие — бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона. Токов признался, что ни за что бы не хотел встретиться в бою со Шлеменко, земляком и товарищем. А вот поддержать соотечественника — другое дело. Товарищей поддерживал и травмированный спортсмен команды Шлеменко — Андрей Корешков, который присутствовал в углу Кунченко во время его поединка с Максимом Грабовичем.
В трехраундовом бою Грабович, отмечавший в этот вечер свой день рождения, уступать не хотел, хотя его соперник выглядел свежее и действовал более результативно. Почти все время поединка бойцы провели в стойке, по истечении времени судьи отдали свое предпочтение Кунченко.
В преддверии этого боя публику ждал сюрприз. Свои лучшие навыки работы в партере продемонстрировал медведь, вышедший на сцену между поединками. Так что если вы встретите сегодня ночью возвращающегося домой медведя — не удивляйтесь, это настоящий бойцовский зверь, а не потерявшийся артист цирка. Он, если что, за себя постоять сумеет.
ДУМАЕШЬ, ЧТО ТЫ РОККИ?
Брэдли появился из раздевалки первым, и, обернутый американским флагом, пересек пустой холл разминочной. Впрочем, в ней уже и не могло никого быть — их бой со Шлеменко был последним. К публике американец вышел, полный оптимизма — поприветствовал болельщиков по обе стороны от себя, пожав некоторым из них руки. «Пол, ты думаешь, что ты — Рокки?», — охладил пыл соперника Шлеменко в предваряющем видеоролике. А затем появился на сцене и сам.
В первом раунде Брэдли довольно быстро перевел бой в партер — сценарий не лучший для россиянина. Но это, пожалуй, был единственный заслуживающий внимания и существенный момент со стороны американца. В ряде эпизодов, надо отдать должное, он держал удар, в иных же ситуациях, пропустив очередную серию, выглядел потрясенным. Во второй половине пятиминутки Шлеменко стал активно использовать домашние заготовки — точные прямые в голову, а также удары коленями, в клинчах прощупывал печень соперника, подготавливая для нее новые удары с ног. С гонгом Шлеменко отправился в угол к своим секундантам — Корешкову и Александру Сарнавскому.
Удар коленом — вот, кажется, один из сюрпризов, которые подготовил Шлеменко своему американскому визави. И во втором раунде спортсмен заставил болельщиков укрепиться в этой мысли. После некоторых из них Брэдли выглядел, мягко говоря, совсем неважно. Хоть и пытался оказывать сопротивление — в основном, у канатов. «Александр, в Америку его!» — посоветовал
К третьему раунду все уже было ясно, небольшая интрига оставалась лишь насчет того, не закончится ли действо досрочно. Не получилось. Но вопросов о том, чья победа, не возникло даже у Брэдли. Хотя тот выразил робкую надежду на реванш и куда более уверенно заявил, что подготовится получше. «Если у
БЕЗ ВОПРОСОВ
Глава M-1 Вадим Финкельштейн подтвердил, что относительно Шлеменко у лиги совсем другие планы — явно не везти американца в Москву еще раз.
Очень хороший бой был, понятно, что Брэдли пытался затащить Александра в партер. Реванш возможен, но я хочу другой бой. Хочу организовать бой Шлеменко с Эмеевым, с которым и должен быть бой. M-1 хочет делать интересные поединки, чтобы в каждом была интрига. С Брэдли тоже, конечно, интересный бой, но мы
Сам Шлеменко остался доволен тем, как провел поединок.
Нет, сложно не было, — сказал Шлеменко. — Да и соперник ничем не удивил — что ожидал, то и получил. Он крепкий, хорошо держал удар. Доволен, что не отдал ему ни раунда. Кроме первого тейкдауна не проиграл ни одного эпизода, это тоже очень хорошо. Я хотел бы пять раундов, мне лучше длинный бой — разгоняюсь потихоньку. В пятираундовом бою было бы больше шансов закончить поединок досрочно. Удар коленом готовили, конечно. Он ждал бэкфист, хорошо подготовился не пропускать удары с рук. Приходилось быстро перестроиться и работать по корпусу. Не уверен, что реванш предложат — мне кажется, бой был односторонний. В таких поединках не назначают реванши. А так, конечно же, я готов. Я мог бы и продолжить этот бой — не думаю, что на это же был готов и Брэдли.
Елена СОБОЛЬ
из Москвы
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